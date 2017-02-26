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Hasret 4 maça çıktı!
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Hasret 4 maça çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler ligde üst üste oynadığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler ligde üst üste oynadığı 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Jeremain Lens ortasını penaltı noktasının sağına doğru gönderdi. O noktada savunmadan gelen Roman Neustadter kafa vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta çıktı.
11. dakikada defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Ghilas, ceza sahası içi sağ çaprazında topu Martin Skrtel'den kurtardıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro'dan seken topu altıpas içi sağ tarafında Sefa Yılmaz tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0
20. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla tekrar buluşan Jeremain Lens, ortasını ön direğe gönderdi ancak top kaleci Paulo Victor'da kaldı.
23. dakikada Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağa ağlara gönderdi. 1-1
40. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Jeremain Lens bekletmeden topu altıpasın içine doğru gönderdi. O noktada Moussa Sow savunmaya rağmen şutunu çekmeyi başardı. Ancak kale çizgi üzerinde Barış Yardımcı son anda topu uzaklaştırdı.
57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Jeremain Lens rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Paulo Victor üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etti.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Marcinho çok sert bir şut çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro son anda topu kornere çeldi.
84. dakikada sağ taraftan Jeremain Lens köşe vuruşundan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Martin Skrtel topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Fakat kaleci Paulo Victor'dan seken topu defans son anda kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fernandao'nun çektiği şutu kaleci Paulo Victor son anda kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Kemal Yılmaz xx
Gaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx (Musa dk. 46 x), Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx (Kangwa dk. 84 x), Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx (Orkan dk. 61 xx), Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Muhammed, İlhan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fenerbahçe: Fabiano xx, Gregory van der Wiel xx, Neustadter xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Alper xx (Josef dk. 76 x), Lens xx, Volkan xx (Aatıf Chahechouhe dk.72 x), Sow xx (Fernandao dk. 72 x)
Yedekler: Ertuğrul, Hasan Ali,Şener, Salih
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Sefa (dk. 11) (Gaziantepspor), Lens (dk. 23) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pedroso, Kislyak, Fatau, Ghilas, Elyasa (Gaziantepspor), Alper, Josef (Fenerbahçe)
(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)

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