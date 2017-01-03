03.01.2017 15:03 'Haşdi Şabi Suriye'ye girebilir'

Irak Devlet Başkanvekili Nuri Maliki, gerekli görülmesi halinde Haşdi Şabi'nin Suriye'ye yönelebileceğini söyledi. Irak Devlet Başkanvekili Nuri Maliki, gerekli görülmesi halinde Haşdi Şabi'nin Suriye'ye yönelebileceğini söyledi.

Maliki, Tahran'da düzenlenen basın toplantısında, "Musul'un ve Irak topraklarının DEAŞ teröristlerinden temizlenmesinden sonra Haşdi Şabi, kardeşlerimize yardım için Suriye'ye girebilir" dedi.

Şu anda Suriye topraklarında Irak silahlı güçlerine ait savaşan herhangi bir gücün bulunmadığını vurgulayan Maliki, daha önce de Haşdi Şabi bayrağı altında savaşanlara başka bir devletin iç işlerine karışmama çağrısında bulunduğunu hatırlattı.



