18.01.2017 14:08 Haşdi Şabi Irak'ta 300 Sünni genci kaçırdı

Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'nin, Selahattin bölgedeki 300 Sünni gençleri zorla kaçırdığı iddia edildi. Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'nin, Selahattin bölgedeki 300 Sünni gençleri zorla kaçırdığı iddia edildi.

Musul operasyonu ile birlikte Haşdi Şabi'nin Sünni gençlere yönelik eylemlerinde artış olduğunu söyleyen Iraklı Sunni Şemmer aşireti sözcüleri, Tikrit'in DEAŞ'dan temizlenmesi operasyonunda görev alan Haşdi Şabi mensuplarına yemek verdiklerini bu yemeğin ardından 300 gencin kaçırıldığını söyledi. Kaçırma olaylarının son iki yıldır devam ettiğini öne süren aşiret mensupları gençlerin akıbetinden endişe ettiklerini dile getirdi.



