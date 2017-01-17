17.01.2017 15:10 Haşdi Şabi Arabistan sınırına yayılıyor

Irak Şii milisleri, Necef sahrasından Suudi Arabistan sınırlarına kadar yayılıyor. Irak Şii milisleri, Necef sahrasından Suudi Arabistan sınırlarına kadar yayılıyor.

Irak sınır koruma subayları, 200 kadar milisin, Necef sahrasından Suudi Arabistan hududuna kadar yayıldığı şeklindeki Arabi Cedid haber ajansının verdiği haberi doğruladı. Milisler ağır silahlarla, uçaksavar ve radar cihazlarıyla donatıldı.

Sınır koruma komutanlığı, Pazartesi gününden itibaren Necef sahrasındaki sınır koruma görevinin Haşdi Şabi'ye devredildiğini, Haşdi Şabi ile herhangi bir tartışmaya girilmemesi gerektiğini söyledi. Komutanlık, milislerin sınırlardan bomba yüklü araçların ve intihar bombacılarının Necef sahrasından güney şehirlere girişini önleyeceklerini söyledi.



MESAJ NE ?

Necef Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantıya Orta Fırat Operasyonu Komutanı, Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı, Şehir Polis Teşkilatı Başkanlığı ve Irak Ordu Komutanlığı temsilcileri katıldı. Taraflar, sınır ihlaline karşı sınırlarda geçişleri önlemek için engeller yapma kararı aldı. Bağdat Üniversitesi Siyasi Bilimler Hocası Prof. Hasan El Iydani, Suudi Arabistan sınırına Haşdi Şabi milislerinin yerleştirilmesi konusundaki yeni adımını tenkit ederek, Arap ülkeler topluluğunun Irak'ın Haşdi Şabi ile anlaşmalarını kanunsuz olarak kabul edeceklerini söyledi. Prof. Hasan El Iydahi, Haşdi Şabi güçlerinin Suudi Arabistan sınır boyuna yerleştirilmesinin hassas bir konu olduğunu, bunun iç işleri olmadığını vurguladı.

Yorumcular, bu manevraların Irak'taki İran güçlerinin Suudi Arabistan hudutlarına yerleştirilmesi, Arap ülkelerine İranlı din adamlarının "istediğimiz zaman sınırlarınıza müdahale etmeye kadiriz" mesajını verdiği şeklinde yorumlandı.



