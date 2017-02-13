13.02.2017 16:20 Hasarlı caminin minaresi yıkıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Taşağıl köyünde, depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Taşağıl köyünde, depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Taşağıl köyü cami, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde hasar görmüş, sonraki depremlerde de camideki hasar büyümüştü. Çatlayan cami minaresinin tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü olarak yıkılması planlandı. Köye getirilen bir vinç, halatla bağladığı minareyi çekerek devirdi. Minarenin yıkımının ardından, bölgedeki kalıntılar temizlendi.

(Gürkan Düzenli - Murat Yüksel/İHA)

