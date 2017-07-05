Hasan Şaş UEFA Pro Lisans Kursunda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursunun ilk etabı başladı. Kursa Hasan Şaş ve Yusuf Şimşek gibi ünlü isimler de katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursunun ilk etabı başladı. Kursa Hasan Şaş ve Yusuf Şimşek gibi ünlü isimler de katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu 3 bin 200 rakımlı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor. Kursun ikinci gününde tem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alan antrenör ve teknik adamlar kendilerini geliştirmek için eğitimler de ter döküyor. Dört aşamada gerçekleşecek olan kursa katılanlar, yıl sonunda mezun olacak. Kursta eğitim alan çok sayıda başarılı teknik adam ve antrenör, kurs sonrasında Avrupa'nın en büyük kulüplerini de çalıştırabilecek.

Kursun son derece güzel geçtiğini belirten Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Federasyonun bizlere verdiği kursu gayet güzel gidiyor. Başta hocalarımız olmak üzere gerçekten bize karşı çok ilgililer. Bir şeyler almak için buraya geldik. Çok şey öğreniyoruz ve öğrendiklerimizi de futbolcu kardeşlerimize anlatacağız. Bu işi yapmak isteyenler bu kursa gelmesi gerekiyor. Belge almak buradan geçiyor. İnşallah en kısa zamanda belgemize kavuşup sağlıklı bir şekilde antrenörlük yaşamımıza devam ederiz" diye konuştu.



HASAN ŞAŞ: "AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA HİZMET ETMEK"

Amaçlarının Türk futboluna hizmet etmek olduğunu vurgulayan eski Milli Futbolcu Hasan Şaş, "İyi bir eğitim almaya çalışıyoruz. Bundan sonra Türk futbolcularına, bizden sonra gelenlere iyi şeyler katmak için, hocalarımızla istişare ederek güzel antrenmanlar çıkarıyoruz. Güzel yorgunluklar oluyor daha doğrusu. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek, bizden sonra gelen oyunculara doğru şeyler öğretebilmek. Avrupa'daki teknik direktörlerle yarışabilmek için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Herkesi Erzurum'a davet eden Hasan Şaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben Erzurum'un bu kadar sahası olduğunu bilmiyordum. Açıkçası bu kadar sahasının olması çok güzel. Ben diğer takımlara tavsiye ederim. Biz burada keyif alıyoruz. İnşallah da devam edecek. "



UYAR: "BELGEYE SAHİP OLAN ANTRENÖRLER CHELSEA'Yİ ÇALIŞTIRABİLECEK"

Kursun son derece önemli olduğunu ifade eden Antrenör Kursları Eğitim Sorumlusu Yücel Uyar ise, "Bu UEFA Pro Lisans Kursu'nun birinci aşaması. Bu, yılda bir kere açılan bir kurs. Alınacak belgeye sahip olan antrenörler Avrupa'nın her ülkesinde, Chelsea'de dahil teknik direktörlük yapacak ehliyete sahip oluyorlar. 129 tane profesyonel kulübü çalıştırabilmek için gerekli bir belge. Bu belgeye sahip olmayan Türkiye'de profesyonel kulüp çalıştıramaz. Kursumuz dört aşamadan oluşuyor. Şimdi eğitim alan grubumuzu da yıl sonunda mezun edeceğiz" dedi.

Federasyon olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydeden TFF Bölge Antrenörü Kemal Coşkun , "Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Müdürlüğü olarak Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde kursumuz başladı. Bununla birlikte iki tane UEFA A Kursu'muz, toplamda Ağustos ve Temmuz ayında 6 kurs uygulanmakta olacak. İlk olarak 2012 yılında kurslarımıza başlamıştık. Bugün, bunların meyvesini burada alıyoruz. Kurs ve tesis sayımız daha fazla. En önemlisi kursa katılan hocalarımızın takımlarını da getirmesi bizleri mutlu ediyor. İlerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun misyonu ve vizyonu noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurs kapsamında Ömer Kaner, Dr. Atilla Yüce, Osman Öngen, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Yard. Doç. Dr. Faruk Turgay, Yard. Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Erden Or, Dr. Anıl Işık, Uzman Psk. İbrahim Eke, Çağatay Şahan ve Murat Ilgaz'ın verecekleri eğitimlerin yanı sıra Özkan Sümer ve Fatih Kuşçu da misafir konuşmacı olarak kursiyerlerle buluşacak.

Kursa katılan kursiyerler ise şu şekilde:

"Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf Şimşek."

(Doğa Alca - Şahap Gürler / İHA)