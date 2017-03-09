Hasan Cemal'in 9 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Hasan Kaya Cemal'in 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Gazeteci Hasan Kaya Cemal'in "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Gazeteci Hasan Cemal hakkında, 2013 yılında bir internet sitesinde yayınlanan yazı dizisinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Cemal, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Cemal 2013 yılının Mart ayında Ankara, İmralı ve Kandil arasında çözüm süreci başladığını belirterek, "Ben o tarihlerde çekilme sürecini dağda takip eden tek gazeteciydim Orada tespitler yaptım ve bunları yazdım. İddianameyi okuyunca anlaşılıyor ki ben kötü bir şey yapmışım. 68 yaşındaki bir gazeteci tek başına dağa çıkıyor, tüm bunları tespit edip yazıyor. Kötü bir şey yapıp terörü, şiddeti övüyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O dönemde zaten barış savunuluyordu. Dağın yolunun kapatılması isteniyordu. Bir gazeteci olarak yazdıklarım vakti zamanında dağın yolu nasıl açıldı, şimdi nasıl kapanacak sorusunun cevabını aramaktı. Bu tamamen bir gazetecilikti. Savaş ve terörü değil barışı savunuyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Cemal'in ifadesinin ardından T24 internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Doğan Akın tanık olarak dinlendi. Tanık Akın, 2013 yılının Türkiye'nin ve bütün dünyanın izlediği silahlı terör örgütünün ülke içerisinden ülke dışına geçişinin beklendiği bir dönem olduğunu söyleyerek, "Hasan Cemal de bu geçişi izleyen gazeteciydi. O süre içerisinde bu görüşmelerin Kuzey Irak'ta bulunan Hasan Cemal tarafından telefon aracılığıyla fotoğraflar ve görüşme izlenimlerini bize aktardı. Biz de o süreç içerisinde haberleştirdik" şeklinde konuştu.



DURUŞMA 31 MARTA ERTELENDİ

Esasa dair görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı sanık Cemal'in "zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı 31 Mart 2017'ye erteledi.

(Başak Akbulut / İHA)