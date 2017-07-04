Hasan Ali, Mehmet Topal ve İsmail kontrolden geçti
Fenerbahçe'de, Milli Takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın sağlık kontrolleri yapıldı.
Fenerbahçe'de, Milli Takım kadrosunda yer aldıkları için takıma geç katılan Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nın sağlık kontrolleri yapıldı. Ulus'ta bulunan özel bir hastanede sabah saatlerinde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde oyuncuların öncelikle kan değerlerine bakıldı ve ardından solunum ve efor testleri yapıldı. Daha sonra da göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçen futbolcuların sağlık kontrolleri bu şekilde tamamlandı.
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