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Harvey Weinstein'ı protestolar sürüyor
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Harvey Weinstein'ı protestolar sürüyor

ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz ve cinsel saldırına tepkiler dinmek bilmiyor. Bugün de yüzlerce kişi Los Angeles'ta protesto yürüyüşü yaptı.

ABD'li yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz ve cinsel saldırına tepkiler dinmek bilmiyor. Bugün de yüzlerce kişi Los Angeles'ta protesto yürüyüşü yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz suçlamaları ile başlayan ve ardından Hollywood ve Amerikan eğlence sektörünü de içine alan skandalları protesto amaçlı olarak yüzlerce cinsel istismar mağduru ve onları destekleyen kişiler Los Angeles'da bir araya geldi. Hollywood Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçen protestocular "Kadınlar, dünya kadınları için ayağa kalkın", "İstismardan kurtulanlar burada", "Para ile suskunluğumuzu satın alamazsınız" ve "Cinsel ayrımcılığa hayır" sloganları eşliğinde televizyon kanalı önüne geldi. Yürüyüş sırasında aynı zamanda birlikte olmak ve dayanışmanın önemini vurgulayan sloganlar atıldı.
İlk olarak konuşan protestonun organizatörlerinden yazar ve oyuncu Tess Rafferty, Weinstein ile gündeme gelen olayların ABD başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde ortaya atılan cinsel taciz suçlamaları ile benzerliğine dikkat çekti. Ancak bu sefer ortaya çıkan tepkilerin ve başlarından geçenleri anlatanların cesareti ile bir daha böyle olayların yaşanmayacağına inandığını söyleyen Tess, katılımcılara ve cinsel tacize karşı duyanlara cesaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ABD HUKUKUNA SERT ELEŞTİRİ
Ardından söz alan Kaliforniya Senatörü Connie Leyva ise kadınları Harika Kadın ve destekleyen erkekleri aydınlanmış kişiler olarak gördüğünü söyledi. Kadınların çalışma alanlarını geri alacağını söyleyen Leyva, Kaliforniya'da cinsel taciz ve baskıda bulunan güç sahibi kişilerin bu konuda mahkeme dışı anlaşarak ve para vererek suçlamalardan kurtulmasını engelleyecek bir yasa tasarısının hazırlandığını söyledi.
Sonrasında Weinstein'a karşı ilk suçlamaları getiren ve Weinstein'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen, televizyon sunucusu ve haberci Lauren Sivan konuştu. Artık gelinen noktada kadınların para avcısı, psikopat ve benzeri yakıştırmalarla susturulamayacağını bunun için bir araya gelindiğini, ileride kız ya da erkek çocukların işlerinde başarıya ulaşmak için cinsel tacizi kabul etmek zorunda kalmayacakları bir ortam oluşturacaklarını söyledi.

"ŞİKAYETTE BULUNMAKTAN KAÇILMAMALI"
Son olarak söz alan Demokrat Parti delegesi ve cinsel istismar mağduru Tom Bliss ise cinsel taciz veya istismar durumunda güvenli ortamı oluşturmanın anahtarının otoriteler ile konuşmak, şikayette bulunmak olduğunu ve kişiler cesaretle başlarına geleni anlattıkça mağdurların daha çok ortaya çıkacağını bu durumun tacizi azaltacağını söyledi.
Protestocular ardından tekrar Hollywood Bulvarı üzerinden yürüyerek dağıldı.
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