Harun Osmanoğlu'ndan Payitaht ekibine iftar

Sultan II'inci Abdülhamid Han'ın üçüncü kuşak torunu olan Harun Osmanoğlu, Payitaht dizisi ekibini iftarda ağırladı.

Sultan II'inci Abdülhamid Han'ın üçüncü kuşak torunu olan Harun Osmanoğlu, Payitaht dizisi ekibini iftarda ağırladı.

Sultan II'inci Abdülhamid Han'ın üçüncü kuşak torunu olan Şehzade Harun Osmanoğlu ve eşi Farizet Osmanoğlu, İstanbul Üsküdar'da bulunan Nilhan Sultan Köşkü'nde Payitaht dizisi ekibine iftar verdi. İftar davetine Payitaht dizisi oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Aydın Sigalı ve Elif Özkul'un yanı sıra Eyüp İlçe Kaymakamı Abdullah Dölek, Babıali Kültür Yayıncılığı Genel Yayın Yönetmeni Doktor İbrahim Pazan, Edebiyatçı Hayati İnanç ve Mehmet Fatih Çıtlak katıldı.



"PAYİTAHT EKİBİNE BİR TEŞEKKÜR YEMEĞİ"

Şehzade Harun Osmanoğlu'nun oğlu ve Payitaht dizisinin danışmanı Orhan Osmanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan'ı çok güzel bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Aile reisimiz başta babam Harun Osmanoğlu olarak payitaht dizisi ekibine iftar vermek istedik. Payitaht ekibine bir teşekkür yemeği ve tabii sezon sonu olduğu için kısacık bir veda yemeği de diyebiliriz. Sevdiğimiz dostlarımız burada, Allah razı olsun bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Dizide Emanuel Karasu karakterini canlandıran Ali Nuri Türkoğlu da güzel insanlarla birlikte olmanın mutluluk verici olduğuna vurgu yaparak, "Orhan Bey'e çok teşekkür ederiz. Burada harika bir mekânda bizleri ağırladılar. Nezaket gösterip iftar verdiler. Tam da Ramazan'ın sonuna doğru belki de Kadir Gecesini yakaladık, yakalayacağız. Bilmiyoruz biliyorsunuz o gizlidir. Çok teşekkür ediyorum tekrardan" ifadelerini kullandı.

Payitaht'ın Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu ise, "Güzel bir Ramazan akşamındayız. Payitaht'ta yani dünyanın en güzel şehri İstanbul'dayız. Abdülhamid Han'ın yeri yurdu cennet mekan olsun, torununun davetindeyiz. Ekstra ekstra güzellikler; İstanbul, Ramazan-ı Şerif ve kıymetli Harun Osmanoğlu'nun daveti. Sevdiğimiz dostlarla Ramazan Gecesi beraber olmak bizim için çok mutluluk verici" dedi.

