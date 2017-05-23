Harry Kewell Türk iş adamının kulübünde

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Tür iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 4. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell, Tür iş adamı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 4. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın teknik direktörü oldu. Galatasaray'a 2008-2009 sezonunda Liverpool'dan transfer olan ve sarı-kırmızılı kulüpte 3 sezon geçiren Harry Kewell, teknik direktörlük kariyerine İngiltere 4. Ligi'nde devam edecek. Sezona Watford U23 Takımı'nın başında başlayan Kewell, başarısız gidişattan dolayı Nisan ayında görevinden ayrılmıştı. Kısa sürede yeni bir maceraya daha atılan Avustralyalı teknik adam, Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in sahip olduğu İngiltere 4. Lig ekiplerinden Crawley Town'ın başına geçti. (Uygar Aydın / İHA)
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