Harran Üniversitesine FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Harran Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(Şinasi İnan/İHA)