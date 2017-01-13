13.01.2017 10:58 Harran Üniversitesine FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'ne düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Harran Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda 9 öğretim üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Şinasi İnan/İHA)

