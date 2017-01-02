02.01.2017 11:18 Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz:

Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, başkanlık sistemi konusunda halkın en doğru kararı vereceğini söyledi. Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, başkanlık sistemi konusunda halkın en doğru kararı vereceğini söyledi.



Ekibi ile birlikte her mahalleyi tek tek gezerek evlere misafir olan Özyavuz, vatandaşları başkanlık sistemi hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan, başkanlık sistemini de içeren Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtlayan Özyavuz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, her fırsatta halkın arasında oluyoruz. Haftada iki gün hane ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Koyunluca, Tanınmış, Çiçek, Büyükyıldız ve Türkoğlu mahallelerimizde ziyaretler gerçekleştirdik. Muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz ve halkımızla bir araya gelerek hem sorunlarını dinledik hem de başkanlık sistemi ile ilgili bilgiler aktardık" dedi.



Ziyaretlerin yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kanaat önderleri ve vatandaşları da sık sık evinde ağırlayan Özyavuz, "Fırsat buldukça halkımızla bir araya gelip, başkanlık sisteminin ülkemize kazandıracaklarını anlatıyoruz. Gayet de olumlu sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.



Komisyonda kabul edilen Anayasa değişikliği teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğine işaret eden Özyavuz, "Başkanlık sistemini de içeren teklif, genel kurul görüşmelerinin ardından referandumla halkın onayına sunulacak. Ben inanıyorum ki halkımız bu konuda en doğru kararı verecek ve ülkemiz için en doğru sistem olan başkanlık sistemini getirecektir" şeklinde konuştu.



Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, referanduma kadar geçen süreçte kendilerinin de boş durmayıp, başkanlık sistemini anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

