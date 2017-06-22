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Harput kazılarında heyecanlandıran buluntular
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Harput kazılarında heyecanlandıran buluntular

Urartu Krallığı tarafından yapıldığı bilinen Harput Kalesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, önemli buluntular elde edildiğini, bunun yerleşimin bilinenden daha geriye gideceğini gösterdiğini söyledi.

Urartu Krallığı tarafından yapıldığı bilinen Harput Kalesi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, önemli buluntular elde edildiğini, bunun yerleşimin bilinenden daha geriye gideceğini gösterdiğini söyledi.
Elazığ'ın en eski yerleşim yeri olan tarihi Harput Mahallesindeki Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Fırat Üniversitesi sorumluluğunda, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Aytaç başkanlığında, 45 kişilik ekiple, Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi ve belediyenin destekleri ile yapılan kazı çalışmaları sürerken, restorasyon çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.
Kazı Başkanı Doç.Dr. İsmail Aytaç, bu yıl yapılan çalışmalarda ender eserler de bulunduğuna dikkat çekerek bilgi verdi.
Bulunan eserler içerisinde insan biçimli ellerini kavuşturan bir seramik örneği olduğunu aktaran Doç.Dr. Aytaç, "Bir kamusal yapıya ait olduğunu bildiğimiz ve İznik çinileriyle süslü olan bir parça örneğimiz var. Çeşitli savaşlarda el bombası gibi kullanılan yeni biçimi ortaya çıkardığımız örnekler var. Bunlar içerisinde daha önce bilinen el bombalarının dışında farklı biçim olanların Harput'ta çıkması bizim için bir yeniliktir. Diğer taraftan yine kamusal yapılara ait alçı kabartmaların olduğu bol sayıda örneğimiz var. Ayrıca metal ürün olarak günlük yaşantıda kullanılan nüksük, nal, anahtarlık ve çeşitli mobilya aksamları çıktı. Bu dönem için çok sayıda takıda buluntuları arasında yer aldı" dedi.

"HARPUT'TA YERLEŞİM, BİLİNENDEN DAHA GERİYE GİDEBİLİR"
Urartu dönemine ait birkaç süs ve boncuk eşyalarının da bulunduğunu dile getiren Kazı Başkanı Aytaç, "Birkaç yüzüğümüz dönemsel olarak bilgi vermesi bakımından önemlidir. Avrupa üretimi porselen parçalarının, Avrupa ile ticaretin 17'inci yüzyıldan sonra hızlandırdığını göstermesi açısından önem taşıyor. Ayrıca küçük bir taş baltamız var. Bu Harput'taki yerleşimin bilinenden daha geriye gideceğini gösteriyor. Geçen sene çıkan kabartmaya ek olarak kalenin içerisinde de yine milattan önce 2 binlere gidecek örnekler olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bizim için bu seneki yenilikler de Bizans surlarında Roma dönemine ait mimarı parça ve sütunlar ortaya çıktı" diye konuştu.

"BURÇLAR İÇERİSİNDE YENİ MEKANLAR TESPİT EDİLDİ"
Burçların içerisinde çeşitli yeni mekanlar tespit ettiklerine dikkat çeken Aytaç, "Onların iç temizliğini yapıp restorasyonuna kolaylık sağlaması için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Kale içinde 2017 sezonunda yapmayı planladığımız birçok yenilik var. Restorasyonlara ek olarak kalenin ortasındaki mahallede restorasyon projesi çizim aşamasındayız. Kale içi bilgilendirme ve yönlendirme levhalarını hazırlıyoruz. Ayrıca İngilizce tanıtım broşürleri de bitmek üzere. Diğer taraftan zindanın ışıklandırmasını daha modern yapıp ziyarete açacağız" şeklinde konuştu.
Doç.Dr. Aytaç, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kalenin iç ve dışından gezi güzergahı projesinin de bitmek üzere olduğunu kaydetti.
(Kamil Can Kılıç-Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

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