14.11.2017 11:38 'Hariri Lübnan'a dönsün, Suudi Krallığı karışmasın'

Avrupa Birliği; Saad Hariri'ye Lübnan'a dönme, ülkedeki siyasi güçlere iç gündeme yoğunlaşma ve Suudi Arabistan'a da Lübnan'a karışmama çağrısı yaptı. Avrupa Birliği; Saad Hariri'ye Lübnan'a dönme, ülkedeki siyasi güçlere iç gündeme yoğunlaşma ve Suudi Arabistan'a da Lübnan'a karışmama çağrısı yaptı.

Lüksembur Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Lübnan'ın iç işlerine karışarak Ortadoğu'da daha fazla karmaşaya yol açmaması ve istikrarı bozmaması konusunda Suudi Arabistan'a uyarıda bulundu. Jean Asselborn "Eğer Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'daki durumu bir rehine krizi ise bu bölge için iyi bir bir haber değil" dedi.



"DIŞ MÜDAHALE YAPILMAMASINI UMUYORUZ"

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısından sonra basına açıklamada bulunan Belçika'nın Dışişleri ve Avrupa Birliği'nin Dış Politika Başkanı Federica Mogherini şunları söyledi:

"Önce bütün siyasi güçlere Lübnan'a ve vatandaşlarına ne verebileceklerine yoğunlaşmaya, Başbakan Hariri'ye ülkesine dönerek hükumetin başına geçmeye ve işlerini yapmaya çağırıyoruz. Bu milli gündeme hiçbir dış müdahale yapılmamasını umuyoruz. Ülkeye bölgesel anlaşmazlıkları taşımaktan kaçınılmasının esas olduğuna inanıyoruz".

Federica Mogherini, suikast korkusunu ileri sürerek görevinden istifa eden Saad Hariri'nin yönetimi altında Lübnan'ın başarılarını övdü.



"EĞER REHİNE KRİZİYSE..."

Fransa'ın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada Lübnan'daki durumu ele aldıklarını, Lübnan'ın istikrarı ve bütünlüğü ve ülkeye dış müdahale yapılmasından endişe duyduklarını söyledi. Jean-Yves Le Drian Lübnan'da siyasi bir çözüme ulaşmak için bütün siyasi figürlerin tam bir hareket özgürlüğüne sahip olmasının gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Hariri'nin ülkesine dönmesi gerektiğini söyleyerek, ayrılışının Lübnan'ı sarstığını söyledi.

Lüksembur Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Lübnan'ın iç işlerine karışarak Ortadoğu'da daha fazla karmaşaya yol açmaması ve istikrarı bozmaması konusunda Suudi Arabistan'a uyarıda bulundu. Jean Asselborn "Eğer Lübnan Başbakanı Hariri'nin Suudi Arabistan'daki durumu bir rehine krizi ise bu bölge için iyi bir haber değil" dedi.



