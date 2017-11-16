16.11.2017 23:27 Hariri Fransa'ya gidiyor

Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine ailesiyle birlikte cumartesi günü Fransa'ya gideceği belirtildi. Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine ailesiyle birlikte cumartesi günü Fransa'ya gideceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'e gideceği belirtildi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Hariri'nin Cumartesi günü yapacağı Fransa ziyaretinin ardından Lübnan'a gideceği ifade edildi.

4 Kasım'da Suudi Arabistan'da iken istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, canının tehlikede olduğunu söyleyip hedef gösterdiği Hizbullah ve onun İran'daki müttefiklerinin Lübnan'a "çöktüklerini" ifade etmişti. Ertesi gün bu iddiaları yalanlayan Hizbullah lideri Hassan Nasrallah Suudi Arabistan'ı suçlayarak Saad Hariri'yi istifa etmeye mecbur ettiklerini öne sürmüştü. 12 Kasım'da Hariri Lübnan'a döneceğini ifade eden Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Suudi Arabistan'ı suçlayarak Hariri'nin özgürlüğünü kısıtladıklarını açıklamıştı.

Cumartesi günü Fransa'ya gelecek olan Hariri hakkında yorum yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdul el Jubair, "Hariri hem Suudi Arabistan hem de Lübnan vatandaşı, onu herhangi bir baskı ile tutamayız, bu bir iftiradır" açıklaması yaptı.

Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise bugün yaptığı açıklamada, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Paris'te yapılacak görüşmenin bölgedeki gerginliği gidermesi bekleniyor.

(Özlem Kaplan /İHA)

