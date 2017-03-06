Harika Avcı gözaltına alındı

Geçtiğimiz sene şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Harika Avcı, İzmir'de kaldığı otelde gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz sene şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Harika Avcı, İzmir'de kaldığı otelde gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Şoförü Emre Ekinci'yi 2016 yılında tehdit ettiği ve dövdürdüğü iddia edilen ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, dün İzmir'e geldi. Otele giriş yaptığı esnada Avcı'nın bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıt sistemine düştü. Polis ekipleri sisteme düşen bilgi üzerine yakalama kararı bulunan Avcı'yı otelde gözaltına aldı. Avcı, Alsancak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Avcı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

