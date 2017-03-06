Harika Avcı gözaltına alındı

Geçtiğimiz sene şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Harika Avcı, İzmir'de kaldığı otelde gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz sene şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Harika Avcı, İzmir'de kaldığı otelde gözaltına alındı. Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şoförü Emre Ekinci'yi 2016 yılında tehdit ettiği ve dövdürdüğü iddia edilen ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, dün İzmir'e geldi. Otele giriş yaptığı esnada Avcı'nın bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğünün kayıt sistemine düştü. Polis ekipleri sisteme düşen bilgi üzerine yakalama kararı bulunan Avcı'yı otelde gözaltına aldı. Avcı, Alsancak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Avcı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.