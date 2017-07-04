Harçlığını çıkarmak için su satıyordu öldürüldü

Batman'da mezarlıkta su satarak, harçlığını çıkarmaya çalışan bir çocuk, tartıştığı şahıs tarafından kalp ve bacağından bıçaklanarak öldürüldü.

Batman'da mezarlıkta su satarak, harçlığını çıkarmaya çalışan bir çocuk, tartıştığı şahıs tarafından kalp ve bacağından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlıkta su satarak harçlığını çıkarmaya çalışan 15 yaşındaki Ekrem Savgat ile isimleri öğrenilemeyen şahıslar arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslardan biri üzerinde bulundurduğu bıçağı, Savgat'ın kalp ve bacağına soktu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Savgat, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savgat'ın ölümüne neden olan şahıs ise ailesi tarafından polise teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

