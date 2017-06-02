Harç paralarını zimmetine geçiren veznedara 10 yıl hapis

Kastamonu Adliyesinde çalışırken harç paralarını ödemeyerek zimmetine para geçirdiği tespit edilen veznedar, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Adliyesinde çalışırken harç paralarını ödemeyerek zimmetine para geçirdiği tespit edilen veznedar, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Kastamonu Adliyesinde meydana geldi. İddialara göre, Kastamonu Adliyesinde görevli veznedar İsmail K.'nın harç ücretlerini ödemediği tespit edildi. Kastamonu Defterdarlığı, bunun üzerine veznedar İsmail K.'dan şikayetçi oldu. Maliye Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından yapılan inceleme sonucunda harç ücretlerini ödemediği belirlenen veznedar İsmail K. tutuklandı. Ardından veznedar İsmail K.'ya yardımda bulunduğu gerekçesiyle Ü.K., S.K., F.A. ve A.K. hakkında da soruşturma açıldı.

Haklarında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık veznedar İsmail K.'yi 10 yıl hapis cezasına çarptırırken tutuksuz yargılanan sanık A.K.'nin beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca tutuksuz yargılan sanık S.K.'yı 5 ay hapis cezasına çarptırılırken cezasını hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verdi. Diğer tutuksuz yargılanan sanıklar Ü.K. ve F.A. ise, mahkeme heyeti tarafından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zimmetine 800 bin TL civarında para geçirdiği ileri sürülen İsmail K.'nin tutukluluğunun ise devamına karar verildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu / İHA)