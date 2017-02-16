Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı geniş özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ DAHA ETKİLİ BAŞLADI

Beşiktaş oyunun başında orta saha hakimiyetini ele aldı ve karşılaşmaya daha etkili başladı. Ancak ilk yarının ortalarına doğru temposu düşen mücadelede iki takım da pozisyona giremedi.

İlk yarının sonlarına doğru ise tempo yeniden yükseldi ve Beşiktaş golü buldu. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk topa ıska geçti. Onun ıska geçtiği top Soares'e çarparak ağlara gitti. Ev sahibi Hapoel bu gole iki dakika sonra Barda ile cevap verdi ve taraflar devreye 1-1 eşitlikle girdi.

İSRAİL'DE CENK'İN GECESİ

Temsilcimiz ikinci yarı da etkili başladı. 48. dakikada Quaresma'nın ortasında Marcelo'nun kafa vuruşu direkten döndü. 1 dakika sonra Cenk'in golüne ise hakem ofsayt çaldı.

Temsilcimizin baskı devam etti ve 60. dakikada Cenk Tosun sahneye çıktı. Ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen milli futbolcu takımını bir kez daha öne geçirdi.

Golden sonra ev sahibi ekip zaman zaman etkili ataklar oluştursa da iyi savunma yapan Beşiktaş rakibine gol şansı tanımadı.

Karşılaşmanın son dakikasında ise Atiba, Talisca'nın pasında topu ağlarla buluşturdu ve temsilcimiz güzel futboluyla İsaril'den 3-1 galip ayrıldı.

3-1 sona eren karşılaşmanın rövanşı 23 Şubat Perşembe günü İsnatbul'da oynanacak.

HAPOEL BEER SHEVA: 1 - 3 :BEŞİKTAŞ

Maç Sonu: Maçta son düdük çaldı. Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva'yı 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sağladı.

90+4. dakika: Hapoel oyuna yeniden başladı.

90+3. dakika: GOL! Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Talisca sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra boş durumdaki Atiba'ya pasını verdi. Atiba boş durumda topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ta Ömer Cenk'in yerine oyuna dahil oldu.

90+2. dakika: Bitton sağ kanatta hareketlenen Ghadir'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

90+1. dakika: Hapoelli futbolcular son dakikalarda beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

90. dakika: Beşiktaş'ta Quaresma yerini Gökhan İnler'e bıraktı. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

89. dakika: Gelişen Hapoel atağında Ogu ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

88. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

87. dakika: Gelişen Hapoel atağında Ohana'nın pasıyla savunmanın arkasına topla buluşan Ghadir'in vuruşu kalecimiz Fabri'de kaldı.

86. dakika: Beşiktaş tehlikeli geldi. Cenk sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra pasını Quaresma'ya verdi. Onun vuruşunda kaleci David Goresh topu kurtardı.

85. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

84. dakika: Gelişen Hapoel atağında Ohana sol kanattan hareketlenen Anthony Nwakaeme'yi topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

83. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı.

82. dakika: Babel Soares'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

81. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yapmak isterken Soares araya girdi ve Babel'e orta yapma şansı vermedi.

80. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ogu'ya pres yaparak topu kazanan Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.

79. dakika: Hapoel'de Barda yerini Ben Sahar'a bıraktı.

77. dakika: Beşiktaş'ta bu kez Quaresma sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Cenk'in kafa vuruşu dışarıya gitti.

76. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

75. dakika: Radi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Ben Turjman'ın kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

74. dakika: Beşiktaş'ta Tolgay yerini Talisca'ya bıraktı.

73. dakika: Hapoel tehlikeli geldi. Ghadir'in sağ kanattan ortasında Ogu'nun vuruşunu savunma çizgiden çıkardı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

72. dakika: Gelişen Hapoel atağında Radi ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

71. dakika: Anthony Nwakaeme sol kanattan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve ona orta yapma şansı vermedi.

70. dakika: Topla oynama oranları: Hapoel Beer-Sheva %42 Beşiktaş %58 Hapoel tehlikeli geldi. Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Mohammad Ghadir'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

69. dakika: Beşiktaş'ta Talisca oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

68. dakika: Barda Atiba'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

67. dakika: Hapoel'de Hoban yerini Ohana'ya bıraktı.

66. dakika: Cenk Soares'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

65. dakika: Hızlı gelişen Hapoel atağında Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Ghadir'i topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

64. dakika: Radi'nin sol kanattan kullandığı kornerde Barda'nın kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

63. dakika: Hapoelli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra sağ kanatta topla buluşan Bitton'un ortasında Radi'nin vuruşunu Fabri kurtardı ve top dışarıya gitti. Hapoel korner kullanacak.

62. dakika: Anthony Nwakaeme Necip'ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

61. dakika: Hapoel Beer-Sheva oyuna yeniden başladı.

60. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında Cenk ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı bir kez daha öne geçirdi.

59. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel sol kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Quaresma ceza sahasında topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.

58. dakika: Hapoel'de Melikson yerini Mohammad Ghadir'e bıraktı.

58. dakika: Hapoel'de Melikson yerini Mohammad Ghadir'e bıraktı.

57. dakika: Hapoel gol çok yaklaştı. Tolgay'ın yaptığı top kaybı sonrası topu alan Ogu ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturdu. Barda Fabri'yle karşı karşıya kaldığı poziyonda vuruşunu yaptı. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

55. dakika: Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

54. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Babel önünde hareketlenen Quaresma'yı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

53. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kimse topa dokunamadı ve top doğrudan dışarıya gitti.

52. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Tosic Bitton'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

51. dakika: Gelişen Hapoel atağında Anthony Nwakaeme sol kanatta topla buluştuktan sonra içeriye doğru kat etti ve geriden gelen Ogu'ya pasını verdi. Ogu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üstten dışarıya gitti.

50. dakika: İkinci yarının başlamasıyla oyunun tek hakimi Beşiktaş. Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan yaptığı ortada top Cenk'in arkasında kaldı.

49. dakika: Quaresma serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Tolgay ceza sahasındaki Cenk'i topla buluşturdu. Cenk topu ağlara gönderdi ancak hakem Cenk'in topu elle kontrol ettiğini işaret etti.

48. dakika: Beşiktaş ikinci yarıya etkili başladı. Atiba rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş Bu kez sağ kanattan serbest vuruş kullanacak.

47. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bu kez korner kullanacak. Quaresma'nın sol kanattan kullandığı kornerde Necip'in çevirdiği top sonrası Marcelo'nun kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

46. dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Tosic Bitton'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

Devre Arası: İlk yarıda son düdük çaldı. Hapoel Beer-Sheva ve Beşiktaş soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidiyor.

45+2. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Quaresma arka direkteki Tolgay'ı düşündü ancak savunma araya girdi ve top dışarıya gitti. Beşiktaş korner kullanacak. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Melikson topu karşıladı.

45+1. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

45. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Barda Babel'e faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: GOL! Gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topu önünde topu önünde bulan Barda topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

43. dakika: Hapoel Beer-Sheva oyuna yeniden başladı.

42. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk ön direkte yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40. dakika: Necip savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Soares son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

39. dakika: Tolgay'ın sakatlığı nedeniyle duran oyun yeniden başladı.

38. dakika: Tolgay pozisyonun ardından yerden kalkamadı sağlık görevlileri Tolgay için oyun alanında.

37. dakika: Tolgay rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36. dakika: Gelişen Hapoel atağında Tzedek ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Marcelo zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

34. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.

33. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32. dakika: Gelişen Hapoel atağında Radi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecimiz Fabri'de kaldı.

31. dakika: Radi'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mitrovic topu uzaklaştırdı.

30. dakika: Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Quaresma serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Babel pas hatası yaptı. Sonrasında hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ben Turjman soldan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

29. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel rakip yarı alanın ortasından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

28. dakika: Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

27. dakika: Topla oynama oranları: Hapoel Beer-Sheva %35 Beşiktaş %65

26. dakika: Top bu dakikalarda temsilcimiz Beşiktaş'ta ancak siyah - beyazlılar henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

25. dakika: Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Tolgay'ı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Goresh'te kaldı.

24. dakika: Topun kontrolü bu dakikalarda Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

22. dakika: Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. Hapoel ise ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

21. dakika: Ogu serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Bitton Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Barda ofsayt pozisyonunda.

20. dakika: Ogu Tolgay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra bindirme yapan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bu dakikalarda Quaresma ve Gökhan'ın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

18. dakika: Hapoel iki kez geldi ve iki atakta tehlikeli oldu.

17. dakika: Atiba sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Hapoel yine etkili geldi. Ben Turjman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barda Mitrovic'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

16. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı ancak onunu ortasını savunma karşıladı. Beşiktaş bu dakikalarda yine oyunun kontrolünü aldı.

15. dakika: Gökhan Gönül savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Goresh kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

14. dakika: Tolgay serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra top kaybı yaptı ve top rakip takıma geçti sonrasında Atiba topu kazandı ve top yeniden Beşiktaş'ta.

13. dakika: Tolgay Radi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak.

12. dakika: Gökhan Gönül rakibine faul yaptı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Radi'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecimiz Fabri'de kaldı.

11. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

10. dakika: Gökhan'ın yaptığı pas hatası sonrası gelişen ev sahibi takım atağında Ogu sol kanatta hareketlenen Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak top dışarıya gitti.

9. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

8. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Barda ile ev sahibi Hapoel Beer-Sheva'dan geldi.

7. dakika: Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Melikson'un sol kanattan yaptığı ortada Barda topa ıska geçti sonrasında diğer kanada açılan topu alan Ogu'nun sağ kanattan ortasında Barda'nın vuruşu Fabri'de kaldı.

6. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

5. dakika: İlk dakikalarda oyunun hakimi temsilcimiz Beşiktaş. Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ona faul yapan Shir Tzedek sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

3. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

2. dakika: Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş

Maçtan Önce: Takımlar ısınmak için sahaya çıkıyor.

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Melikson, Hoban, Radi, Nwakaeme, Barda

YEDEKLER: Haimov, Ghadir, Broun, Ohayon, Ohana, Taha, Ben Sahar

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Quaresma, Tolgay, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Fatih, Atınç, Gökhan İnler, Oğuzhan, Talisca, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş