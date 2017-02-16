Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşıyor.

HAPOEL BEER-SHEVA - BEŞİKTAŞ

STAT: Turner

HAKEM: Martin Atkinson (İngiltere)

SAAT: 23.05

YAYIN: Tivibu Spor 2

SAKATLAR: Bitton, Vitor, Korhut (Beer Sheva) / Caner (Beşiktaş) CEZALILAR: Adriano, Aboubakar, Beck (Beşiktaş)

HAPOEL BEER SHEVA: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

45+1. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Marcelo'nun kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

45. dakika: Beşiktaş oyuna yeniden başladı. Barda Babel'e faul yaptı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

44. dakika: GOL! Gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topu önünde topu önünde bulan Barda topu ağlara gönderdi ve skora denge getirdi.

43. dakika: Hapoel Beer-Sheva oyuna yeniden başladı.

42. dakika: GOL! Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Cenk ön direkte yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

41. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

40. dakika: Necip savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Soares son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

39. dakika: Tolgay'ın sakatlığı nedeniyle duran oyun yeniden başladı.

38. dakika: Tolgay pozisyonun ardından yerden kalkamadı sağlık görevlileri Tolgay için oyun alanında.

37. dakika: Tolgay rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

36. dakika: Gelişen Hapoel atağında Tzedek ceza sahasındaki Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Marcelo zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

34. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu az farkla üstten dışarıya gitti.

33. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

32. dakika: Gelişen Hapoel atağında Radi ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kalecimiz Fabri'de kaldı.

31. dakika: Radi'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mitrovic topu uzaklaştırdı.

30. dakika: Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Quaresma serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Babel pas hatası yaptı. Sonrasında hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Ben Turjman soldan orta yapmak isterken Gökhan araya girdi ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

29. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Babel rakip yarı alanın ortasından şansını denedi. Onun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

28. dakika: Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu kontrol etti.

27. dakika: Topla oynama oranları: Hapoel Beer-Sheva %35 Beşiktaş %65

26. dakika: Top bu dakikalarda temsilcimiz Beşiktaş'ta ancak siyah - beyazlılar henüz tehlikeli bir atak geliştiremedi.

25. dakika: Gökhan savunmanın arkasına koşu yapan Tolgay'ı düşündü ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Goresh'te kaldı.

24. dakika: Topun kontrolü bu dakikalarda Beşiktaş'ta. Siyah - beyazlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

22. dakika: Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor. Hapoel ise ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

21. dakika: Ogu serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Bitton Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Barda ofsayt pozisyonunda.

20. dakika: Ogu Tolgay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Quaresma sağ kanatta topla buluştuktan sonra bindirme yapan Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Beşiktaş bu dakikalarda Quaresma ve Gökhan'ın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

18. dakika: Hapoel iki kez geldi ve iki atakta tehlikeli oldu.

17. dakika: Atiba sağ kanatta hareketlenen Gökhan'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Hapoel yine etkili geldi. Ben Turjman'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barda Mitrovic'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu kaleci Fabri'de kaldı.

16. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı ancak onunu ortasını savunma karşıladı. Beşiktaş bu dakikalarda yine oyunun kontrolünü aldı.

15. dakika: Gökhan Gönül savunmanın arkasına koşu yapan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak Goresh kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

14. dakika: Tolgay serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra top kaybı yaptı ve top rakip takıma geçti sonrasında Atiba topu kazandı ve top yeniden Beşiktaş'ta.

13. dakika: Tolgay Radi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kullanacak.

12. dakika: Gökhan Gönül rakibine faul yaptı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Radi'nin kullandığı serbest vuruşta top kalecimiz Fabri'de kaldı.

11. dakika: Gelişen Beşiktaş atağında Tosic'in sol kanattan ortasında savunma topu karşıladı.

10. dakika: Gökhan'ın yaptığı pas hatası sonrası gelişen ev sahibi takım atağında Ogu sol kanatta hareketlenen Melikson'u topla buluşturmak istedi ancak top dışarıya gitti.

9. dakika: Beşiktaşlı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

8. dakika: Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak Barda ile ev sahibi Hapoel Beer-Sheva'dan geldi.

7. dakika: Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Melikson'un sol kanattan yaptığı ortada Barda topa ıska geçti sonrasında diğer kanada açılan topu alan Ogu'nun sağ kanattan ortasında Barda'nın vuruşu Fabri'de kaldı.

6. dakika: Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

5. dakika: İlk dakikalarda oyunun hakimi temsilcimiz Beşiktaş. Quaresma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ona faul yapan Shir Tzedek sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

4. dakika: Beşiktaş etkili geldi. Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada Cenk'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

3. dakika: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu yandan dışarıya gitti.

2. dakika: Bitton savunmanın arkasına koşu yapan Barda'yı topla buluşturmak istedi ancak Fabri kalesini zamanında terk ederek topu aldı.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş

Maçtan Önce: Takımlar ısınmak için sahaya çıkıyor.

HAPOEL BEER-SHEVA: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Melikson, Hoban, Radi, Nwakaeme, Barda

YEDEKLER: Haimov, Ghadir, Broun, Ohayon, Ohana, Taha, Ben Sahar

TEKNİK DİREKTÖR: Barak Bakhar

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Necip, Quaresma, Tolgay, Babel, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Fatih, Atınç, Gökhan İnler, Oğuzhan, Talisca, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş