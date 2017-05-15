Hapishaneden kaçan 17 kişi öldürüldü

Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde, gardiyanların hapishaneden kaçan mahpuslara ateş açması sonucu 17 kişi öldü. Buimo hapishanesinden kaçanların 57'si ise henüz yakalanamadı.

Papua Yeni Gine'nin Lae kentinde, gardiyanların hapishaneden kaçan mahpuslara ateş açması sonucu 17 kişi öldü. Buimo hapishanesinden kaçanların 57'si ise henüz yakalanamadı.

Mahalli basında çıkan haberlerde, polisin, 17 kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını, 57 kişinin ise halen kaçak olduğunu doğruladığı yazıldı.

Büyükşehir Polis şefi Anthony Wagambie Jr, kaçan tutukluların çoğunun ciddi suçlardan tutuklandığını ve mahkemeye çıkmayı beklediğini belirterek, halkı dikkatli olması konusunda uyardı. Mahpusların büyük bir kısmının özellikle silahlı soygun, araba hırsızlığı, mağaza soygunculuğu gibi suçlardan polis tarafından geçen yıl yakalandığı belirtildi.

Polis şefi Wagambie kaçan mahkumların aile üyelerini kaçakları korumamaları konusunda uyardı, kaçakların yapacakları en iyi şeyin teslim olmaları olduğunu söyledi.

