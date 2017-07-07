Hapishanede çete kavgası: 28 ölü

Meksika'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada en az 28 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'da bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada en az 28 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'nın tatil şehirlerinden biri olan Acapulco'da bir bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada en az 28 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Cezaevini kan gölüne çeviren çete kavgasında hayatını kaybeden mahkumların cesetleri hapishanenin diğer binalarında, mutfak bölümünün içinde ve dışında bulundu. Ayrıca eş ziyaretlerinin yapıldığı bölümde 4 kişi kafası kesilmiş olarak bulundu.

