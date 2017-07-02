Hapishanede bomba bulundu, tutuklular tahliye edildi

Almanya'nın Regensburg kentinde bir hapishanede II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunurken, tutuklular tahliye edildi.

Almanya'nın Regensburg kentinde bir hapishanede II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulunurken, tutuklular tahliye edildi.

Almanya'nın Regensburg kentindeki bir hapishanede II. Dünya Savaşından kalma 225 kilogram ağırlığında patlamamış bomba bulundu. Yetkililer, olası tehlikeye karşı hapishanedeki 100 mahkumun, ismi açıklanmayan başka bir bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.

Öte yandan, yetkililer bölgede yaşayan halka evlerini terk etmesi için uyarında bulundu.

