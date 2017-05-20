Hani'ye bağlı 6 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 köyde, düzenlenecek operasyon nedeniyle, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 köyde, düzenlenecek operasyon nedeniyle, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular köylerinde 20 Mayıs 2017 günü saat 20.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

