Hani'deki 6 köyde yasak kalktı

Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı 6 köyde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hani ilçesine bağlı Kuyular, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kalaba ve Topçular köylerinde düzenlenen operasyon nedeniyle dün saat 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bölgede yasak, operasyonun tamamlanmasının ardından bugün 17.00 itibariyle kaldırıldı.
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