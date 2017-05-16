Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Yalçın Şimşek

Hangi yürek dayanır?

Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dün tutuklandı.

12 Mayıs Cuma günü gözaltına alınan Oğuz Güven'in tutuklanma nedeni, 10 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüyle ilgili atılan haber tweeti.

Haber tweetinde, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan başsavcıyı kamyon biçti” başlığı yer alınca, savcılık Oğuz Güven hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından soruşturma açmıştı.

Soruşturma kapsamında göz altına alınan Oğuz Güven, dün savcı tarafından tutuklama talebiyle adliyeye sevkedildi ve mahkeme de tutuklanmasına karar verdi.

Oğuz Güven savcılık ifadesinde, söz konusu tweetin, “İnternetin getirdiği rekabet ortamında haberi bir an önce duyurmak amacıyla tamamen yanlışlık sonucu” atıldığını belirtmiş ve yanlışlık fark edilince tweetin 55 saniye sonra kaldırıldığını söylemiş.

Yani yapılan yanlışlığın farkına varmış ve haber başlığını değiştirmiş…

Oğuz Güven'i iyi tanırım. Her ne kadar bir süredir farklı düşünce kulvarlarında yol alıyor olsak da, aramızda her anı test edilmiş onlarca yıla dayanan bir dostluk söz konusu.

Oğuz sadece iyi bir insan değil, çok iyi bir gazetecidir de. Yazılı basından televizyona geçmiş, Atv, Kanal D gibi televizyon kanallarının haber merkezlerinde iyice pişmiş bir gazetecidir. En büyük özelliği ise çalışkanlığı ve habercilikteki hızıdır.

Mesaisi bitse de Oğuz'un işi bitmez. Ofisini eve çevirmeyi bilmez, ama evi her zaman çalışma ofisi gibidir.

Oğuz için hız her şeydir; haber hızla toparlanmalı ve hızla girilmelidir. Çünkü amaç haber atlamak değil, haber atlatmaktır…

Oğuz gazetecilik refleksiyle bir kez daha hızlı hareket etmeye kalkınca, anlaşılan kendisinin de sonradan fark ettiği bu hataya düştü…

İyi bir insanın da suç işleme hakkı yoktur, iyi bir gazetecinin de. Ancak, bir insanın yaptığı eylemin suç olup olmadığına karar verecek olan da bağımsız mahkemelerdir.

Fakat insanların tutuksuz yargılanması esas olmasına rağmen, Oğuz neden tutuksuz değil de tutuklu yargılanıyor bir türlü anlamış değilim!

Cinayet mi işledi? Hayır.

Yurtdışına kaçacak? Hayır.

Delilleri mi karartacak? Hayır.

O halde neden tutuklu yargılanıyor?

Bu soru beynimi kurcalarken diğer bir olay takılıyor aklıma: Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı!

Kavurmacı, Fettullah Gülen'in 1, TUSKON başkan ve genel sekreterinin 2 ve 3 numaralı sanık olduğu iddianamenin 4 numaralı sanığı.

“Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen Kavurmacı, artık tutuksuz yargılanacak!

Nasıl oluyorsa oluyor ve mevzuat tutuklu ve hükümlülerin özel bir hastanede muayene edilmesi ve tedavi görmesini imkansız kılmasına rağmen, özel Acıbadem hastanesinden bir dahiliye uzmanı, 2005, 2009 ve 2012 tarihlerinde hazırlanmış raporlara dayanarak, muayene etmediği Kavurmacı hakkında bir sağlık raporu düzenliyor.

23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ilgili iddianameyi kabul etmesi beklenirken, Kavurmacı'nın avukatları aceleyle bu raporla birlikte sulh ceza hakimliğine başvuruyor.

Bir soruşturma makamı olan sulh ceza hakimliği, asıl mahkemeyi beklemeden raporlara dayanarak aceleyle Kavurmacı'nın tahliyesine karar veriyor!..

İki sanık; biri tutuklu yargılanacak, diğeri tutuksuz. Biri “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan TUTUKSUZ, diğeri yanlışlıkla attığı başlık yüzünden TUTUKLU yargılanacak.

İçinden geçtiğimiz ve bağımsız ve tarafsız yargı özlemiyle tutuştuğumuz bu dönem bunu hangi vicdan kabul eder, buna hangi yürek dayanır?!..

  YORUM YAP / YORUM OKU
YALÇIN ŞİMŞEK DİĞER YAZILARI
16 MAY
2017
Hangi yürek dayanır?
29 NİS
2017
AK Parti neden erken seçime gitsin?
25 NİS
2017
CHP’den Macron çıkar mı?
19 NİS
2017
İdam mı, intihar mı?
17 NİS
2017
Kürtler ne dedi?
13 NİS
2017
Yalan rüzgarı…
10 NİS
2017
Kafayı mı yediniz?!
5 NİS
2017
Kılıçdaroğlu gitse ne değişir ki?
17 MAR
2017
Hollanda bayramı!...
8 MAR
2017
8 Mart ve Nezihe Muhiddin…
7 MAR
2017
Fatih Belediyesi’ne yakışmıyor…
1 MAR
2017
Şili’yi unut, “Simyacı”yı oku
22 ŞUB
2017
Sözcü, Akit, küfür, amigdala vs.
10 ŞUB
2017
Takan’ı kim takar?..
2 ŞUB
2017
Ruhumuz faşist!
25 OCA
2017
CHP’nin asıl sorunu, Kılıçdaroğlu…
21 OCA
2017
Yüzde 61 “evet”
16 OCA
2017
Hoca döver, Müftü Vekili bakar!..
14 OCA
2017
“Deli Petro”dan Kılıçdaroğlu’na…
8 OCA
2017
…Ya DEAŞ’a destek verenler?
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Sultangazi karıştı! Polis müdahale ediyor
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Dursun Özbek'ten küfür isyanı: Bana AMK dediler!
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Çalışma hayatında yeni dönem! Mesai saatleri değişiyor
Merkel'den flaş İncirlik Üssü çıkışı
Merkel'den flaş İncirlik Üssü çıkışı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tunceli'de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Tunceli'de 31 yer özel güvenlik bölgesi ilan edildi
'Evlilik' sorusuna verdiği yanıt güldürdü
'Evlilik' sorusuna verdiği yanıt güldürdü
Kadir Topbaş skandal fotoğrafla ilgili konuştu
Kadir Topbaş skandal fotoğrafla ilgili konuştu
Antalya'da 3 bin kuyumcu turistleri bekliyor
Antalya'da 3 bin kuyumcu turistleri bekliyor
Medipol Başakşehir'de hedef kupada final
Medipol Başakşehir'de hedef kupada final
BM'den ebolaya müdahale
BM'den ebolaya müdahale
'Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim'
'Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim'
İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor
İngilizler her gün 1.4 milyon muzu çöpe atıyor
Bahçeli'den CHP'ye çok sert eleştiriler
Bahçeli'den CHP'ye çok sert eleştiriler
Trabzon'dan acı haber: 1 şehit
Trabzon'dan acı haber: 1 şehit
Darbeci 3 SAS komandosu yurt dışına kaçarken yakalandı
Darbeci 3 SAS komandosu yurt dışına kaçarken yakalandı
Yangında engelli çocuğu evde unuttular
Yangında engelli çocuğu evde unuttular

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English