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Hanefi Avcı hakkında karar verildi
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Hanefi Avcı hakkında karar verildi

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı 'Devrimci Karargah' davasında beraat etti. Mahkeme Avcı'nın 'Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali' suçlarından ise yargılanmasının ertelenmesine hükmetti.

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı 'Devrimci Karargah' davasında beraat etti. Mahkeme Avcı'nın "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali" suçlarından ise yargılanmasının ertelenmesine hükmetti.
Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın cezaevinden getirilirken, başka suçtan tutuklu 4 sanığa bağlı bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanıldı. Duruşmada söz alan sanıklar ve sanık avukatları beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Hanefi Avcı'nın "örgüt üyesi olmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından beraatine, "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali" suçlarından yargılamanın ertelenmesine hükmetti. Sanık, 3 yıl içinde suç işlemezse düşme kararı verileceği hatırlatıldı.
Sanıklardan Fatih Aydın'ın, 1 Aralık 2008'de Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına gönderilen bombanın patlatılması sonucu polis memuru Hüsnü Uyan'ın ölümü nedeniyle "tasarlayarak insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 10 kişiye karşı ise "tasarlayarak insan öldürmeye teşebbüs" ve patlayıcı madde bulundurmaktan suçlarından 146 yıl 8 ay hapsine karar verildi. Fatih Aydın'ın yağma suçundan beraatine hükmedildi.
Sanıklar Mehmet Güneş ve Okan Duman hakkında dosyanın ayrılmasına, 1 Aralık 2008 tarihinde Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına gönderilen bombanın patlatılması sonucu yaralanan İsmail Daleymez'e yönelik eylemleri nedeniyle Fatih Aydın ve Cemal Bozkurt hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Sanık Özgür Dinçer'in patlayıcı madde bulundurmaktan 6 yıl 8 ay, sanıklar Abdulselam Sultan, Ceren Sütlaç ve Onur Erkut'un terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme suçundan 3'er yıl 1'er ay hapsi kararlaştırıldı. Sanık Ulaş Bayraktaroğlu'nun düşünce ve kanaat açıklama yöntemi ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçundan yargılamanın ertelenmesine karar verildi. Gezi olaylarında gözaltına alınan ve bir süre tutuklu yargılanan Bayraktaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Suriye Rakka'da hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
(Başak Akbulut /İHA)

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