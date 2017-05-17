Hanefi Avcı hakkında karar verildi

Devrimci Karargah davasında, sanıklardan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Ateşli silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan beraatına karar verildi. Mahkeme, Avcı'nın 'Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından ise yargılamanın ertelenmesine hükmetti.

Devrimci Karargah davasında, sanıklardan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Ateşli silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan beraatına karar verildi. Mahkeme, Avcı'nın "Yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından ise yargılamanın ertelenmesine hükmetti.

