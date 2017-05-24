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Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...
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Hanefi Avcı: Devletin içinde FETÖ'cü sayısı...

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ'nün 15 Temmuz ile birlikte tabanını kaybettiğini söyledi. FETÖ operasyonlarında dikkatli olunmasını isteyen Avcı, devletteki FETÖ'cü sayısının ise sanılandan az olduğunu ileri sürdü.

Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, devletin içerisinde çok etkin sayılabilecek FETÖ'cü sayısının sanılandan az olduğunu söyledi. Emniyette şu an kritik görevlerdeki isimlerin FETÖ ile alakası olmadığını belirten Avcı, Sözcü gibi medya kuruluşlarına yapılan operasyonların da devlete zarar verdiğini ileri sürdü.

Hanefi Avcı, Habertürk TV'de Teke Tek programına konuk olarak Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. İşte Hanefi Avcı'nın Fatih Altaylı'nın sorularına verdiği yanıtlar:

"Belki böyle bir örgütün arka planında vardır. Bizim bildiğimiz sadece okul faaliyetleri ile bilinen bir örgüt. Bu örgütün arka planı vardır. Şuana kadar tamamını bu grubun yaptığını görüyoruz. Aslında bu grubun taşeron olduğunu sanmıyorum. Bu grubun tamamının kendilerinin olduğunu düşünüyorum. Ergenekon, Balyoz bunları tamamen onlar yaptı. 15 Temmuz'u FETÖ kendi eleman gücü ile gerçekleştirdi. Başarsalardı belki destek almış olabilirlerdi. Hiçbir yabancı destek aldıklarına dair elimizde belge yok. Ama olmuş olabilir. Bu örgütün ciddi bir planlaması var."

"DEVLET YETERLİ TEDBİRİ ALMADI"

Bu hükümet 2013'e kadar tedbir almadı. 2013'te gördü ama bu grubun gerçek gücünü göremedi. Bu grup kaçması gerekirken bir darbe planladı. Bütün kuvvetleri için alan uzun süreli bir plan yaptı. Siz 2013'e kadar bu grubun niyetini okuyamıyorsunuz bu büyük bir eksiklik. Bu grubun gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için uğraştınız bunlar kaçması gerekirken darbe planladı. Bu konuda denetimin eksikliği ortaya çıkması gerekirdi. Bugüne kadar görmediğiniz şuan doğru yaptığınızı nereden bilelim?

"ÖRGÜT BÜTÜN DEVLET KURUMLARINA ZARAR VERDİ"

Hükümet bu gruba tavır alınca bu cemaat bitti sandılar. Emniyetçiler karşılarındaki kişiler sandı. Asıl tehlikeyi göremediler. Ondan bu büyük olayı göremedik. Sıkıntı bu. Bu olayı sadece bir AK Parti, Cumhurbaşkanı sorunu olarak görmek yanlıştır. Bu sorun devletin sorunu. Bu örgüt bütün devlet kurumlarına zarar verdi. Sonra hükümete yöneldi.

SÖZCÜ GAZETESİNE YAPILAN OPERASYON

Sözcü gazetesini cemaate yardım ediyor diye suçlarsanız dünyaya komik görünürsünüz. En muhaliflerine bile, Ilıcak dahil, Altan kardaşler dahil tutuklanmasına karşıyım. Ben onların samimi olduklarına inanıyorum. Kalemleri sert insanlardır. Cemaatçi olarak yargılanmaları günahtır.

ÖRGÜT DEVLETİN İÇİNDE NE KADAR VAR?

Çok derine sirayet edemez. Çok çalışsa bile 1-2 yıllık yetiştirdiği elemana güvenmez. 30 yıllık örgütte olması gerek. Gülen'in tanımadığı insanlar yetkili olamaz. Bu insanların sayısı az olur ve insanların ismini verdiler. O kadar derin değil. Mühim olan o yüz kişiden beş kişiyi bulmak. Kripto kaç kişi olabilir 1-2, 5 kişi olabilir. Bütün örgütlerde böyle olur. Bu örgütün yöneticileri en azından Gülen tanıdığı bildiği kimse olabilir. Bunlardan başka sıfır biri olamaz.

"DEVLETİN İÇİNDE FETÖCÜ SAYISI FAZLA DEĞİL"

Devletin içinde FETÖ'cü sayısı fazla değil. Devlet sadece liyakate kıdeme bakacak. Kamu kurumlarını düzgün yönetecek. En kıdemli en liyakatli olanları seçecek. Kendi adamınız size en büyük zararı verir. Kendin adamın değilse korkar görevini yerine getirir. Öyle bir bakılıyor ki emniyetin yüzde 80'i FETÖ'cü öyle bir şey yok. FETÖ'cü sayısı az ama etkin. Bugün emniyetteki kilit kesimlerin FETÖ ile alakası yoktur. "

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