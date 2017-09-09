09.09.2017 08:57 Hande Yener ve Murat Dalkılıç on binlere söyledi

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinliklerinde Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın sahne aldı. 30 bin Manisalı da ünlü sanatçılara eşlik etti. Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı etkinliklerinde Hande Yener ve Murat Dalkılıç'ın sahne aldı. 30 bin Manisalı da ünlü sanatçılara eşlik etti.

Manisa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 95. yılında Cumhuriyet Meydanı pop müziğin iki ünlü ismini ağırladı. Yaklaşık 30 bin Manisalının takip ettiği halk konseri havai fişek gösterileri ile başlarken sahneye ilk çıkan Murat Dalkılıç birbirinden güzel parçalarıyla Manisalıları coşturdu. Bir hayranı tarafından çizilen karakalem çalışmasını da alan Dalkılıç'a bir de Fenerbahçe forması hediye edildi. Dansçılarıyla birlikte muhteşem bir performans sahneleyen Dalkılıç'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün teşekkür ederek çiçek ve içinde Manisa Mesir Macunu çeşitlerinden oluşan bir hediye sepetini 'Enerjiye ihtiyacınız vardır' diyerek takdim etti. Başkan Ergün, Manisalıların her zaman en güzeline layık olduğunu belirterek hem sanatçılara hem de konseri izlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Murat Dalkılıç'ın yaklaşık 1 buçuk saatlik performansının ardından sahneye Hande Yener dansçıları eşliğinde son günlerin en popüler şarkılarından biri olan 'Bakıcaz artık' şarkısıyla çıktı. Sahnede yaklaşık bir saat dansçılarıyla birlikte performans gösteren Hande Yener'in şarkılarına Manisalılar da eşlik etti.

(Sadık Cangel/İHA)

