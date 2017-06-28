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Hande Yener'den Demet Akalın'a 'Tarkan' cevabı
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Hande Yener'den Demet Akalın'a 'Tarkan' cevabı

Pop müziğinin usta ismi Hande Yener, Demet Akalın'ın Tarkan hakkında söylediği 'Bizim havamız, Tarkan albüm çıkarana kadar' sözüne cevap verdi.

Pop müziğinin usta ismi Hande Yener, Demet Akalın'ın Tarkan hakkında söylediği "Bizim havamız, Tarkan albüm çıkarana kadar" sözüne cevap verdi.
Ünlü sanatçı Hande Yener, Bayram'ın 3'üncü gününde Bodrum'da bir gece kulübünde sahne aldı. Biletler bitince birçok Hande Yener hayranı kapıda kaldı. Saat 02.00'de sahneye çıkan Yener, kalabalığı görünce, "Bugün coşmaya hazır mısınız? Çok güzel bir kalabalık var" diyerek yeni şarkısı "Vah" ile konsere başladı. Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Yener'e oğlu DJ Çağan Kulaçoğlu eşlik etti. Gece kulübünü dolduran vatandaşlar, Hande Yener'in fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 2 saat boyunca sahnede kalan Yener'i yaklaşık 2 bin kişi izledi. Çoğunlukla hareketli parçalara yer veren Yener, zaman zaman da duygusal şarkılarını seslendirdi. Siyah bir elbiseyle sahneye çıkan Yener'in yaptığı dans şovlar da göz doldurdu. Neşeli tavırları ve esprileriyle sevenlerini gülme krizine sokan ünlü sanatçı, tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı.

SEZEN AKSU'DAN HANDE YENER'E TEBRİK
Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yener, Sezen Aksu'dan çok güzel bir mesaj aldığını ifade ederek "Çok heyecanlı ve keyifliyim. Albüm güzel gidiyor, Çeşme'deki işimiz güzel gidiyor. Şimdi Bodrum'a ziyarete geldik. Komşuculuk oynuyorum artık Bodrum, Çeşme arasında. Çok güzel bir mesaj aldım, Kraliçemiz Sezen Aksu'dan beni tebrik etti. Teker teker bestecilerimi tebrik etti. Sezen Aksu'nun mesajı beni çok gururlandırdı. Listelerde de 1 numarayız daha ne olsun. Albümüme tepkiler çok güzel. Sosyal medyada bayağı yankılandı ve halan daha yankılanıyor. Listeleri altüst ettik. Bu işi de sıfır reklam bütçesi ile yaptık. Bu da benim mutluluğuma mutluluk kattı" ifadelerini kullandı.

"BEN GAZMAN DEĞİLİM"
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın Tarkan'ın yeni albümü ile ilgili "Bizim havamız, Tarkan albüm çıkarana kadar" söylediği sözü Hande Yener'e soran gazetecilere esprili bir yaklaşımla "Ben gazman olmadığım için" cevabını verdi. Yener sözlerine şöyle devam etti:
"Geçen sene Mor albümünü çıkardığımda Tarkan'da o zaman çıkaracaktı albümünü. Benim öyle bir yarışım yok. Korkum da yok. Korkusu olanlar açıklamalarını yapmış zaten."

YENER KARARSIZ
Yeni çıkardığı albüm hakkında konuşmasına devam eden ünlü sanatçı "Şu anda 'Vay' şarkım çok iyi gidiyor. 'Bakacağız' zaten çıkış yaptığım şarkıydı. Bir de 'Benden sonra' diye bir şarkım var. Birazcık ah dedirten bir şarkı oldu. Şu anda 'Benden sonra' şarkım sosyal medyayı yıkıyor. Bayağı hızlı giden bir şarkım. Şu anda 'Vah' yada 'Benden sonra' şarkısına klip çekeceğim. Ama kararsızım şu anda. Klipi kesinlikle yurtdışında çekeceğim" dedi.

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