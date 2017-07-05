Hande Yener Bodrumluları coşturdu

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Bodrum'da sahne aldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kulüpte sahne alan Hande Yener yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.



ABLA DENİLMESİNE KIZDI

Şarkılarını söylemeye devam eden Yener sevenlerine takılmadan duramadı. Yener şarkı aralarında uzun uzun hayranları ile konuşmayı ihmal etmedi. Yener'e hayranı 'abla' diye seslenince ünlü sanatçı "Ben sana ağabey diyeyim" ifadelerini kullanarak "Bir tane çocuğumuz var diye ablamı olduk hemen. Yurt dışında beni 21 yaşında sanıyorlar. Kimliğime baktıklarında şaşırıyorlar. Biz daha çok genciz. Ben sana ağabey diyeyim" diyerek espri yaptı.



SAHNEDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Oğlu Çağan Kulaçoğlu ile sahne alan Yener dansçı kızlarından birinin de doğum günün sahnede kutladı. Pasta kesip mum üfleyen dansçısına birde şarkı söyleyen Yener duygu dolu anlar yaşadı. Hayranlarıyla sık sık sohbet edip espriler de yapan ünlü sanatçıyı yaklaşık bin kişi izledi.

(Eren Ayhan/İHA)