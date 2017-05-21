Hande Yener 15 bin kişiye konser verdi

Ünlü Sanatçı Hande Yener Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali kapsamında 15 bin kişiye konser verdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutlayan Hande Yener sanat camiasına da esprili sözlerle 'Başarıyı seviyorum, ama kıskanıyorum' diyerek esprili mesajlar da yolladı.

Ünlü Sanatçı Hande Yener Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Turizm ve Çilek Festivali kapsamında 15 bin kişiye konser verdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da kutlayan Hande Yener sanat camiasına da esprili sözlerle "Başarıyı seviyorum, ama kıskanıyorum" diyerek esprili mesajlar da yolladı.

Hareketli sahne performansıyla yorulan ünlü sanatçı bir ara sahneyi kısa bir düet yapak vokalisti Erhan Ünal'a bıraktı ve sahne arkasında oturarak dinlendi. Yener bu arada dinlenirken de vokalistine eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Serik'te yaşayan Kayserili hayranı Şaban Hande Yener'e ulaşabilmek için çabalarken görevlilerce uzaklaştırıldı. Israrla Hande çığlıkları atan Şaban'a kıyamayan Hande Yener, sakin olması şartıyla Şaban'ı sahneye aldı ve yan yana oturarak sohbet etti.

Konserin son dakikalarında sahneye çıkan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamasına sitem ederek 1. Ligde şampiyon olarak Süper Lige çıkan Serik Belediyespor'u da kutlamasını istedi. Başkan Çalık'ı kutlayan ünlü sanatçı, hentbol takımı oyuncularını da sahneye alarak tebrik etti. Hande Yener gençlere destek verdiği için Başkan Ramazan Çalık'ı da kutlarken Başkan Çalık Serik Belediyespor'un her alanda başarılı olduğunu ifade etti. Hande Yener bu sitemin ardından Serik Belediyespor ile Beşiktaş hentbol maçını izlemeye geleceği sözünü verdi.

Başkan Çalık, ünlü sanatçıya festival hatırası olarak plaket, Serik Belediyespor forması ve bir sepet çilek armağan etti. Ünlü sanatçı çileğin bir kısmını yiyeceğini ve bir kısmını da reçel yapacağını söylerdi.

Ünlü sanatçı Hande Yener belli etmek istemese de yorgunluğu yüzünden belli olurken sahneden iner inmez dinlenmek üzere konakladığı otele gitti.

(Sedat Temel / İHA)