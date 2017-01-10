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Hançerli Fatma Sultan Medresesi gün sayıyor
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Hançerli Fatma Sultan Medresesi gün sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehrin ziynetlerine değer katan Büyükşehir Belediyesi tarafından, orijinal haliyle restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nde çalışmaların sona geldiğini söyledi. Hançerli Fatma Sultan Medresesi, Yıldırım'ın nabzının attığı sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan önemli merkez olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şehrin ziynetlerine değer katan Büyükşehir Belediyesi tarafından, orijinal haliyle restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nde çalışmaların sona geldiğini söyledi. Hançerli Fatma Sultan Medresesi, Yıldırım'ın nabzının attığı sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan önemli merkez olacak.

Bursa'yı çağdaş bir geleceğe taşırken, kentin kültürel değerlerini de gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından, yeni bir kültür merkezi olarak, Yıldırım İlçesi'ne kazandırılacak Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte tarihi medresede sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın kent ziynetlerini ortaya çıkardığını söyleyen Başkan Altepe, "Bursa'da özellikle tarihi kültürel mirasımıza yönelik tüm eserler ve anıtsal yapılar restore edildi. Kentimizin değerlerini taçlandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin ilk günkü ihtişamı ve orijinal yapısıyla restore edildiğini anlatan Başkan Altepe, çalışmaların son aşamaya geldiğini vurgulayarak, "Bursa'da, yer üzerindeki eserleri restorasyonlarla ilk günkü orijinal haline getirirken, bir yandan da yıkılmış ve üzerlerine binalar yapılmış olan tarihi eserleri de tekrar ortaya çıkarıyoruz. Yani tarihi eserler, küllerinden doğuyor. Yıldırım İlçesi Musa Baba Mahallesi'nde, Emir Sultan'ın doğu tarafındaki Hançerli Fatma Sultan Medresesi de bu eserlerden biri Yaklaşık 520 yıl önce, Sultan 2. Bayezit'in torunu olan Hançerli Fatma Sultan tarafından yaptırılmış olan eser yüzyıllarca hizmet vermiş. Ancak yaklaşık 1,5 asırdır ortada olmayan bu eser, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla tekrar ortaya çıkarıldı" şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, medresenin, çevredeki parsel içinde bulunan binaların kamulaştırılması ve kaldırılmasıyla yeniden ortaya çıkarıldığını söyledi.

520 yıllık eser

Yapılan kazılar sonucu sadece temellerinin izleri ve en son kalıntıları bulunan binanın rekonstrüksiyonunun yapıldığını da anlatan Başkan Altepe, "Medrese, özgün projesine göre Kültür Varlıkları Kurulu'ndan geçen haliyle, inşaatı gerçekleştirilerek restore edildi. 1200 metrekare taban alanına sahip olan yapı, Bursa'da şu andaki en büyük medreselerden biri... Burada artık son işlemler yapılıyor ve bu çalışmalarla birlikte Yıldırım güzel bir etkinlik merkezi kazanacak" diye konuştu.

Başkan Altepe, orta açık avlusunun üzeri cam çatıyla kapanarak işlevsel hale getirilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin, sanatsal, kültürel ve sosyal aktivitelerin yapıldığı önemli bir merkez olacağını söyledi. Musa Baba, Piremir, Davutkadı, Zümrütevler ve Sıracevizler mahallelerinin kesişme noktasında bulunan yapının güzel bir eser olduğunu kaydeden Başkan Altepe, "Eser, 520 yıl sonra tekrar ilk günkü haliyle ortaya çıkmış oluyor. Şu anda son hazırlıkları yapıyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde Kültür Bakanı Nabi Avcı'nın da iştirakiyle açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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