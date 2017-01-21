Hamzoğlu ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Bursaspor Kulübü, ligin 18. haftasında oynanan ve Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşama sonrası Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.
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