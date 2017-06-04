Hamzaoğlu: Tüm takımları tebrik ediyorum

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, 'Şampiyon olan Beşiktaş'ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor'u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum' dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, "Şampiyon olan Beşiktaş'ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor'u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, "4 gollü bir maç oldu. İzleyenler için keyifli bir maç oldu. Girdiğimiz pozisyonlardan biri ki tanesini yapabilseydik, daha keyifli olabilirdi. İyisiyle kötüsüyle sezonun sonuna geldik. Şampiyon olan Beşiktaş'ı, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayan Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nı kazanan Konyaspor'u ve mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Maç biter, bitmez hemen soyunma odasına gittik. Diğer maçların sonuçlarına baktık. Düşen takımlar için üzücü bir durum ama bunlar yaşanan şeyler. Düşen takımlar inşallah tazelenip, lige geri dönerler. Geçmiş olsun" şeklinde konuştu.



"BURSASPOR'U BAŞARILARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Son hafta ligde kalan eski takımı Bursaspor hakkında da açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, "Bursaspor'da daha önce görev yaptığım için ayrı bir yeri var. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Onlarla beraber biz de sevindik. İnşallah seneye bizler de dahil derslerimizi çıkarıp, hazırlanırız. Bu sezon herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort / İHA)