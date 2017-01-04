04.01.2017 19:09 Hamzaoğlu'ndan transfer açıklaması

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Çalışmalarımız var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç düşünüyoruz' dedi. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç düşünüyoruz" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başlayan Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı oyuncuların sakatlıklardan dolayı kampa katılmadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Serdar, Furkan ve Bilal'in dışında Sivok salonda çalışıyor. Şamil ve İsmail de ayrı çalışacaklar. Yarın belki aramıza katılabilirler. Diğer arkadaşlarla beraber başladık" dedi.



"Gelen teklifleri değerlendireceğiz"



Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan Hamza Hamzaoğlu, "Çalışmalarımız var ama çok acele etmek istemiyoruz. Önümüzde 20-25 günlük bir süreç var. En doğru kararı vermek zorundayız. Çünkü devre arasında transferlerinde transfer yapmış olmak için yapamayız. O yüzden daha dikkatli ve ince eleyip sık dokumamız lazım. Tam ihtiyacımız olanı en uygun şekilde almaya çalışacağız. Görüşmelerimiz var bu konuda. Onunla ilgili bilgi vereyim ama isim istemeyin. Onun dışında takımımızdan ayrılacak arkadaşlarımız olabilir. Gelen teklifleri değerlendiririz veya biz kendi düşüncemizle gönderdiğimiz oyuncular olabilir ama şu anda hep beraberiz" diye konuştu.



"Advincula olaylardan dolayı çekinmiş olabilir"



Kiralık sözleşmesi sona eren ancak takıma dönmeyen Luis Advincula'nın durumumun sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Rapor almış kendisi. Onunla da tekrar konuşacağız. Belki bu olaylardan dolayı çekinmiş olabilir ama konuşup gerçek nedenini öğrenmiş oluruz. Bizim oyuncumuz ve kadromuzda düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Kampı 1 gün öne aldık"



İkinci yarının ilk maçının cuma günü olması sebebiyle kampı 1 gün erken bitireceklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Ayın 8'inde burada maç yapacağız, 9'unda da sabah antrenmanından sonra hareket etmeyi düşünüyoruz. Cuma günkü maça da buradan hazırlanıp geçeceğiz" dedi.



"Orta saha, bek ve ileri uç oyuncusu bakıyoruz"



3 ya da 4 oyuncu kadrolarına katacaklarını ifade eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Oldukça fazla sakatımız var. Mevki olarak da orta saha, bek ve ileri uç düşünüyoruz. Hem forvet hem de kanat oynayabilen özellikte oyuncu bakıyoruz"

