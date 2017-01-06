06.01.2017 19:28 Hamzaoğlu bu golüyle tıklanma rekoru kırdı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Antalya'da yapılan antrenmanlarda attığı gol sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Antalya'da yapılan antrenmanlarda attığı gol sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Side'de sürdüren yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun antrenman sırasında attığı gol büyük beğeni topladı. Kalenin arkasından çektiği şutta topu ağlarla buluşturmayı başaran Hamzaoğlu'nun gol görüntüsü sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.



