Hamzaoğlu, 2. kez Galatasaray'a karşı sahada

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu sezon iki farklı takımın başında ikinci kez Galatasaray karşısında sahaya çıktı.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu sezon iki farklı takımın başında ikinci kez Galatasaray karşısında sahaya çıktı.

Galatasaray'ın 2014-2015 sezonunda hem lig şampiyonluğuna, hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında görevinden ayrılan Hamza Hamzaoğlu, bu sezon ikinci kez eski takımını karşı sahaya çıktı. Sezona başında Bursaspor'u çalıştıran ve ligin ilk yarısında Türk Telekom Arena'da Galatasaray'la karşılaşan Hamza Hamzaoğlu'nun takımı, sarı-kırmızılı rakibine karşı 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

(Bozhan Memiş /İHA)