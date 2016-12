26.12.2016 22:32 Hamza Hamzaoğlu'ndan istifa sinyali

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 'Ben buraya gelirken Bursaspor'un taraftarı için geldim. 'Bu muhteşem taraftarla bu kulüpte çok güzel şeyler yapabiliriz' diyerek geldim. Beni hepiniz Galatasaraylı olarak biliyorsunuz. Buradan tuttular, vurmaya başladılar bize' dedi. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Ben buraya gelirken Bursaspor'un taraftarı için geldim. 'Bu muhteşem taraftarla bu kulüpte çok güzel şeyler yapabiliriz' diyerek geldim. Beni hepiniz Galatasaraylı olarak biliyorsunuz. Buradan tuttular, vurmaya başladılar bize" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadeleleri kapsamında Gençlerbirliği ile Bursaspor takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-1'lik üstünlükle tamamladı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bizim için önemli bir maçtı. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirmek istiyorduk. Maça da iyi kontrollü başladık. 1-0 düştük, ofsayttı yanılmıyorsam gol. Daha sonra eşitliği yakaladık. İkinci yarı belki üstünlü ele alıp buradan galibiyetle ayrılırız diye düşündük. Golü kendi kalemizde gördük ondan sonra oyuncularım da oyundan düştüler. Gençlerbirliği takımını kutluyorum, haftalardır çıkışları vardı, bugün de çok güzel bir şekilde noktaladılar" diye konuştu.



"Her şeyden fedakarlık yaptık"



Sezonun başlangıcında yaptıkları değerlendirmede kulübün borçları ile karşılaştıklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Söyleyecek aslında çok şey var. Bazı şeyleri anlatmak istemedim bugüne kadar ama bazı şeyleri söylemekte sakınca görmüyorum. Geçen sene 15 puanda aldığımda iyi bir yerde bitirdiğimi düşüyorum ve bu sene her şeyi önümüze koyduğumuzda ödenmesi gereken borçlar olduğunu gördük. Oyuncularımız, bizler her şeyden fedakarlık yaptık. Bizden önceki borçları ödedik ki kulübümüz kendi ayakları üzerinde dursun, ondan sonra daha emin adımlarla yolumuza devam edelim diye biz bu seneyi geçiş senesi olarak söyledik. Amacımız hem genç oyuncular kazanmak, hem düşük maliyetli oyuncularla bu sezonu iyi bir yerde bitirmekti ki hedefsiz olamayacağımız için de ilk beşi hedef koymuştuk" dedi.



"Ben buraya gelirken Bursaspor'un taraftarı için geldim"



Bursaspor'a taraftarı için geldiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Bize geldiğimiz günden beridir yapılan tepkiler. Ben buraya gelirken Bursaspor'un taraftarı için geldim. 'Bu muhteşem taraftarla bu kulüpte çok güzel şeyler yapabiliriz' diyerek geldim. Beni hepiniz Galatasaraylı olarak biliyorsunuz. Buradan tuttular, vurmaya başladılar bize. Oyuncularımız üzerinden vurmaya çalıştılar, oyuncularımız yıprattılar. Şu anda birbirini seven çok iyi bir takımımız var. Bazı şeyleri söyleyemiyorsam düşünüp konuşmak istediğim için. Yönetimimizle, başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanı da bu kulüp için yaptıklarından dolayı tebrik etmek lazım. Bir maçımız daha var alnımızın akıyla onu da bitirip ondan sonra bakarız" diye konuştu.



Yapılan hataların faturasının her zaman teknik direktörlere çıkarıldığını dile getiren Hamzaoğlu, "Teknik direktörler başka şeylerin hesabını ödemeye alışkınız. Yani hakemler hata yapıyor, mağlup oluyoruz, bizler istifa ediyoruz. Eski yönetimler transfer hataları yapıyor, dünya kadar borç yapıyor bizler o borçları ödemeye çalışıyoruz. Kendi alacaklarımızdan fedakarlık ediyoruz, bedelini yine biz ödüyoruz. Biz tamamen yıpranabiliriz ama önemli olan kulübün yıpranmaması, kulübün ayakta durması" ifadelerini kullandı.



"Video hakemi kullanmakta fayda var"



Video hakem uygulamasını değerlendiren Hazaoğlu, şöyle konuştu:



"Doğru bir şeklide oturulursa kullanmakta fayda var. Zamanlamayı yararlamak lazım dışarıdan başka bir hakem izleyip kulaklıkla hakeme söyleyebilir, doğru kararı. Kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Hata da futbolun içinde olan bir unsur."



Stat yapmaktan daha önemli olan konunun statlara taraftar çekmek olduğuna değinen Hamzaoğlu, "Bu stat tarihi olan bir stat. Biz burada maçlarımızı oynadık, bizden önce de çok önceki yıllara dayanıyor. Ankara'ya yeni bir stat çok daha iyi olabilir. Bence yeni statları yapmak değil onları doldurabilmek daha önemli. Biz tribüne seyirciyi çekmek için ne yapıyoruz, bunu da sorgulamak lazım" ifadelerini kaydetti.