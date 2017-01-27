Hamsinin fiyatı cep yakıyor

Soğuk havalar balıkçı tezgahlarını da vurdu. Hatta Karadeniz hamsinin fiyatı 20 liraya çıktı.

Soğuk havalar balıkçı tezgahlarını da vurdu. Hatta Karadeniz hamsinin fiyatı 20 liraya çıktı.

Denizler bu günlerde balıkçıların yüzünü güldürmüyor. Soğuk hava ve yoğun kar nedeniyle tekneler denizlere açılamadı haliyle balık fiyatları da tavan yaptı. Balıkçı tekneleri denizlere açılamadı. ava çıkan bazı balıkçılar ise elleri boş döndü. Az yakalanan hamsi değerlendi. Tezgâh fiyatları da oldukça yükseldi. El yakan hamsinin fiyatı 20 liraya kadar çıktı. Palamutu bol bol yiyen vatandaş hamsiye doyamadı. Öyle ki hamsinin başkenti sayılabilecek illerde bile balık yok. Hafta başında 15 liraya tezgaha çıkan hamsi, havaların soğumasıyla el yaktı. Vatandaşta balıklara bakıp geçmekle yetindi. Tezgahtaki diğer balıkların kilogram fiyatları ise şöyle:

İstavrit: 15 lira

Barbun: 30 lira

Levrek: 25 lira

Somon: 17 lira

