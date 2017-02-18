Hamsi 20 lirayı gördü

Batı Karadeniz bölgesindeki tezgahlarda hamsinin kilosu 20 lirayı gördü.

Batı Karadeniz bölgesindeki tezgahlarda hamsinin kilosu 20 lirayı gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi 20 TL'ye satılırken zam şampiyonu barbun balığı 30 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Adnan Özer, tezgahlarda balık çeşitlerinin azaldığını belirterek "Hava şartları nedeniyle uzun zamandır avlanmaya çıkılmıyor. Balık fiyatlarında artışın sebebi budur. Ayrıca bu yıl hamsi ve palamut balığı iç piyasada çok fazla tüketildi. Bu nedenle balık çeşitleri tezgahlarda azaldı" dedi.

Düzce'de hamsi, mezgit, istavrit ve somon 20 TL'den satılırken, barbun 30, levrein tanesi 10, taşbalık ise 5 TL'den satılıyor.

(Tuncay Türkgülü / İHA)