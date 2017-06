Hamilton bu sezonki 3. zaferine ulaşmak istiyor

2017 Formula 1 sezonunun yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix'i bugünkü antrenman turları ile başlıyor. Kanada'da son iki yarışta birinci olan Mercedes AMG Petronas, 2015'te ise duble yapmıştı. Gilles-Villeneuve Pisti'nde son iki yarışı kazanmayı başaran Lewis Hamilton, hem Kanada'da serisini 3 yarışa taşımak hem de bu sezonun 3. yarış zaferine erişmek istiyor.

Formula 1'de 2017'nin yedinci yarışı olan Kanada Grand Prix'i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 70 turdan oluşan, 305.270 km'lik yarışa Mercedes AMG Petronas, üst üste 3. zafer için geliyor. Mercedes AMG Petronas'ın hedefi yine podyumun en üst basamağı. Kanada'da son iki yarışta birinci olan Mercedes AMG Petronas, 2015'te ise duble yapmıştı. Montreal'de son iki yarışı kazanan Lewis Hamilton, hem Kanada'da serisini 3 yarışa taşımak hem de bu sezonun 3. yarış zaferine erişmek istiyor. Valtteri Bottas ise bir kez daha podyumun en üst basamağına çıkmak için mücadele edecek.

Kanada GP'i öncesinde Mercedes AMG Petronas, 179 puanla markalar sıralamasında ikinci basamakta yer alırken, Hamilton, 104 puanla pilotlar sıralamasında ikinci, Bottas ise 75 puanla aynı sıralamada üçüncülüğü elinde tutuyor.

Geçmiş başarıların gelecek yarışı kazandırmadığını dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, "Bu sezona çok kuvvetli bir araçla geldik. Geride kalan 6 yarışın 3'ünü de kazandık. Ama bu sezon, alışık olduğumuz sezonlardan daha karmaşık. Monaco'da pazar öğleden sonra çok saygı duyduğum birilerine rastladım. Bana, 'yenilgiden sonra nasıl hissediyorsun' diye sordular. Ben de ne kadar kötü hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Yapmamız gereken; her bir zafer, sıralama turu, podyum derecesi ve puan için tüm enerjimizle savaşmak. 2015'te Singapur'daki yarış sonrası canımız çok yanmıştı. Ama kendimize, sorunları çözmek için süre biçmiştik ve Suzuka'da kazandık. Monaco'dan sonra da aynısını yaptık. Kanada'da ilginç bir hafta sonu olacak. Lewis burada yarışlar kazandı. Valtteri de Williams ile yarışırken bu pistte çok iyiydi. Artık her şey dersimize iyi çalışmak ve pilotlarımıza başarılı olmaları için doğru aracı vermekten geçiyor. Acı ama gerçek. Şu an şampiyonada biz değil Ferrari favori. O sebeple, en iyi olduğumuzu göstermek için biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Montreal'deki yarışla birlikte yeniden iyi sonuçlar almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.



Kanada Grand Prix'inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı şöyle:

9 Haziran Cuma

17.00 - 18.30 1. Antrenman Turu

21.00 - 22.30 2. Antrenman Turu



10 Haziran Cumartesi

17.00 - 18.00 3. Antrenman Turu

20.00 - 21.00 Sıralama Turları



11 Haziran Pazar

21.00 Kanada Grand Prix