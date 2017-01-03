03.01.2017 10:03 Hamile kadınının imdadına jandarma yetişti

Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan ve kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bir kadın, iş makinelerinin yolu açmasıyla jandarma ekipleri tarafından arazi aracıyla hastaneye götürüldü. Adana'nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanan ve kar nedeniyle hastaneye gidemeyen bir kadın, iş makinelerinin yolu açmasıyla jandarma ekipleri tarafından arazi aracıyla hastaneye götürüldü.



Kar yağışının başlamasıyla köylere ulaşımın zorlaştığı Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde yaşayan Fadime Aydın fenalaştı.



Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen kadın, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çamlıbel Mahallesi'nin karla kaplı yolları belediye ekiplerine ait greyderler tarafından açıldı.Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler hamile kadını 4x4 araçla alarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Fadime Aydın, Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

