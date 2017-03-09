Hamile kadını önce gasp ettiler sonra araçtan attılar

Adana'da memleketine gitmek için gece dolmuş beklerken otomobiline bindiği iki kişi tarafından telefonu ve parası gasp edilen 4 aylık hamile kadın darp edildikten sonra otomobilden atıldı.

Adana'da memleketine gitmek için gece dolmuş beklerken otomobiline bindiği iki kişi tarafından telefonu ve parası gasp edilen 4 aylık hamile kadın darp edildikten sonra otomobilden atıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. 4 aylık hamile olduğu bildirilen Sabiha Güler (31) dün Gaziantep'ten Adana'ya kız arkadaşının yanına geldi. Adana'da kız arkadaşıyla gezdikten sonra ondan ayrılıp gece otogara gitmek üzere toplu taşıma aracı beklemeye başladı. Bu arada yanına otomobil ile yaklaşan iki kişi "bu saatte buradan dolmuş geçmez sizi gideceğiniz yere bırakalım" dedi. Bunun üzerine genç kadına otomobile bindi. Bir süre otomobil ile gittikten sonra şahıslar genç kadının cep telefonunu ve parasını istedi. Genç kadın vermek istemeyince genç kadını öldüresiye darp eden şahıslar cep telefonu ve parayı aldı. Genç kadın çığlık attı ancak gece ve ıssız bir yerde oldukları için sesini kimse duymadı. Bir süre kadını gezdiren zanlılar sabaha karşı genç kadını Bahçeşehir Mahallesi girişine getirip burada otomobilden aşağı attı. Genç kadın telefonu olmadığı içinde kimseden yardım isteyemedi. Bir süre sonra yoldan geçen bir vatandaş kadını görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis genç kadına alıp Denizli Polis Merkezi'ne götürüp buraya ambulans istedi. Genç kadının gözünü mor olduğu, ağzının kan ve elinin üstünün kan içinde olduğu görüldü. Genç kadın polis merkezine gelen ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatarak genç kadını bu hale getiren şahısları aramaya başladı.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)