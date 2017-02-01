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Hamile kadını makam aracıyla hastaneye yetiştirdi
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Hamile kadını makam aracıyla hastaneye yetiştirdi

Doğum yapmak üzere olan hamile kadının imdadına Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç yetişti. Başkan Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Kaplıca Mahallesi'nde ikamet eden Filiz Güler isimli hamile kadını evinden alarak hastaneye makam aracıyla ulaştırdı.

Doğum yapmak üzere olan hamile kadının imdadına Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç yetişti. Başkan Kılıç, tipi nedeniyle ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği Kaplıca Mahallesi'nde ikamet eden Filiz Güler isimli hamile kadını evinden alarak hastaneye makam aracıyla ulaştırdı.
Erzurum'un Çat ilçesinde bugün oldukça hareketli saatler yaşandı. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kaplıca Mahallesi'nde yaşayan Engin Güler isimli bir vatandaş, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a cep telefonundan ulaşarak, eşinin doğum yapmak üzere olduğunu ve tipi yüzünden köyde ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Telefon görüşmesinin hemen ardından makam aracına binen Başkan Kılıç, eşi Sibel Kılıç'la birlikte ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kaplıca Mahallesi'ndeki hasta kadını alarak Çat Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hastanede tedavi altına alınan Filiz Güler'in eşi Engin Güler, Başkan Kılıç'a ve eşine teşekkür ederken, Başkan Kılıç ise, Çat Devlet Hastanesi Acil Servisinde adeta nokta nöbeti tuttu.

EVİME KADAR GELDİLER
Engin Güler, kış şartlarının çok ağır olduğu bölgede ulaşımın bazen imkansız hale geldiğini belirterek, "Eşimin doğum sancıları tutunca ne yapacağımızı şaşırdık. Yol kapalı, bu yüzden araç bulamadık, kimse de bu havada yola çıkmaya cesaret edemedi. Ben de Çat Belediye Başkanımız Arif Hikmet Kılıç'ı aradım. Allah razı olsun, eşiyle birlikte evime kadar geldi ve bizi hastaneye yetiştirdiler. Kendilerine çok teşekür ediyorum, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

MAHSUR KALAN YOLCULARA DA SAHİP ÇIKTI
Öte yandan Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede mahsur kalan Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır yolcularını da unutmadı. 130 kişilik yolcu kafilesiyle özel olarak ilgilenen Başkan Kılıç, kadın yolcuları ilçede hizmete açtığı Kadın Dinlenme Evi'ne, erkek yolcuları ise, öğretmenevine yerleştirdi. Tüm yolcuların konaklama, yeme ve içme masrafları Çat Belediyesi tarafından karşılanırken, mahsur kalan kadın yolcularla Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'ın eşi Sibel Kılıç özel olarak ilgilendi.
Yolcular, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç'a teşekkür ederek, "Erzurum'un Çat ilçesi böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için ne kadar sevinse azdır. Sayın başkana çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(Abdulcelil Taş /İHA)
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