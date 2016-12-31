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Hamile kadına saldırıda yeni gelişme
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Hamile kadına saldırıda yeni gelişme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye tekme atan saldırgan için 18,5 yıl hapis istendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye tekme atan saldırgan için 18,5 yıl hapis istendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016 tarihinde evinin önünde bulunan parkta spor yapan 4 aylık hamile 32 yaşındaki Ebru Tireli'ye yönelik saldırı olayında yeni gelişme yaşandı. Tireli'ye saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs hakkında savcılık iddianameyi hazırladı ve yargılanma süreci başladı. İddianamede Ebru Tireli'ye saldırı olayını gerçekleştiren Davut K., dosyasına daha önceden de cinsel saldırı da bulunduğu N.Ç. dosyasında eklendi. İddianamede müşteki olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ebru Tireli ve N.Ç. yer aldı.

Savcılık saldırgan şahıs Davut K. 'Hamile kadına yönelik kasten yaralama ve hakaret' suçundan 4 yıl, sonradan ortaya çıkan mağdur N.Ç.'ye yönelik 'Cinsel saldırı ile hakaret' suçlarından 14.5 yıl olmak üzere toplam 18.5 yıl hapis cezası istendi.

Öte yandan saldırgan Davut K. verdiği ifadede, Ebru Tireli'ye yönelik saldırıyı kabul ettiği, ancak diğer suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ayrıca olayın hemen ardından gözaltına alınan ve 3 gün tutuklu kalan Mehmet T. Hakkında da savcılık takipsizlik kararı verdi.

Olayın geçmişi

Olay 7 Aralık 2016 günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergenekon mahallesinde ikamet eden hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada kimliği belirsiz bir erkeğin saldırısına uğradı. İddiaya göre kırmızı bir otomobilden inerek, genç kadının spor yaptığı alana gelen şahsın "Bir daha burada yürüyüp, spor yapmayacaksın" dedikten sonra ayakkabısını çıkararak genç kadının yüzüne vurmaya başladığı iddia edildi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Ebru Tireli'ye yerde de tekme ve ayakkabı ile saldırının sürdüğü ve kadının kafasını kaldırıma çarptığı öğrenildi. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Ebru Tireli'nin yere düştükten sonrada karnına ve yüzüne vuran saldırganın genç kadının çığlık atması üzerine kaçtığı bildirildi. Yaşadıklarını büyük bir korku ve gözyaşı içerisinde anlatan Ebru Tireli: "Hamileyim Ne Olur Vurma Diyerek Yalvardım, ne olduğunu anlamadım. Gözü dönmüş bir şekilde bana vurmaya devam etti. Yere düştüm, başımı kaldırıma vurdum, bu kez üzerime çıkıp, yüzüme vurmaya devam başladı... Hem küfür ediyor hem de vuruyordu. Sonra birden beni bırakıp kaçtı" dedi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve bir görgü tanığının teşhis etmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet T., değişen delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı ve darp olayını gerçekleştirmediği gün yüzüne çıktı. Özel olarak kurulan emniyet biriminin yaptığı çalışmada bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı ve Mehmet T. yeni ulaşılan deliller sonrası serbest kaldı.

Olayın zanlısı Davut K.'nın 2 gündür işe gitmediği ve otomobili için sanayiye gittiğini tespit eden emniyet güçleri şahsı gözaltına aldı. Öte yandan suçlamaları kabul etmediği belirten Davut K.'nın daha sonra elde edilen deliller ışığında suçunu itiraf ettiği iddia edildi. Davut K.'nın kullandığı kırmızı otomobilin lastik jantındaki kırmızı boya lekesi ise emniyet güçleri için önemli bir delil teşkil etti ve lekenin yeni oluştuğu iddia edildi.

Davut K.'nın bölgede aracını kontrol ettiği iddia edilirken, Ebru Tireli ile ağız dalaşına girdiği ve Tireli'nin yüz bölgesine seyyar lastik pompasını savurduğu ve pompanın boru kısmının hamile kadının yüzüne geldiği tespit edildi. Hamile kadının aldığı darbe sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü de ifade edildi. Darp vakasını gerçekleştiren zanlının daha önceden de 16 yaşındaki bir kıza araç içerisinden elle tacizde bulunduğu öğrenildi.

Psikolojik nedenlerden dolayı çevresiyle diyaloglarının iyi olmadığı öğrenilen Davut K. ve ailesinin oturduğu binada ise sessizlik hakimdi. Apartman sakinleri kendileriyle pek görüşmediklerini, aile ile komşuluk ilişkilerinin olmadığını ifade etti.

Öte yandan, olay yerinde bulunduğu iddia edilen kırmızı araç üzerinde yoğunlaşan emniyet güçleri bu tarife uyan 100'e yakın aracı inceledi.
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