Hamile kadın ve bebeğinin cenazesi Suriye'ye gönderildi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hunharca öldürülen 20 yaşındaki Suriyeli Emani Al-Rahmun ile 10 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hunharca öldürülen 20 yaşındaki Suriyeli Emani Al-Rahmun ile 10 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderildi.

Uçakla Hatay Havaalanı'na getirilen cenazeler buradan Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracı ile alınarak Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere İdlib kentine gönderildi.

Öldürülen hamile kadının amcasının oğlu ve kızı, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda cenazenin geçişini ağlayarak izledi. Amcasının oğlu Yahya Zarzur, olayı şiddetle kınadığını söyleyerek, "Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Yapılan zulümdür" derken amcasının kızı Halime Rahme ise, "Türkiye gerekeni yaptı. Yakalandılar. Öldürülmelerini istiyoruz. Bir yıldan bu yana ailesini de görmüyor. Ateşlerde yansınlar. 9 aylık hamileydi. Hiçbir suçları da yoktu" şeklinde konuştu.

(Ecevit Cemiloğlu / İHA)