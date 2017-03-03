Hamile kadın sevgilisi tarafından dövülerek hastanelik edildi

Bolu'da birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kalan 23 yaşındaki kadın, sevgilisi tarafından darp edilerek eve kilitlendi. Kadın itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılırken, sevgilisinin geçmişte babasını öldürdükten sonra cezaevinde yattığı öğrenildi.

Bolu'da birlikte yaşadığı sevgilisinden hamile kalan 23 yaşındaki kadın, sevgilisi tarafından darp edilerek eve kilitlendi. Kadın itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılırken, sevgilisinin geçmişte babasını öldürdükten sonra cezaevinde yattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi. 23 yaşındaki Gizem Sezen, birlikte yaşadığı sevgilisi İlker Tokuyucu'dan hamile kaldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Tokuyucu gece saatlerinde eve gelerek hamile sevgilisi Gizem Sezen'i darp etti. Sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra sevgilisini eve kilitleyen İlker Tokuyucu kayıplara karıştı. Çaresiz kadın gördüğü şiddet sonrasında 155 polis ihbar hattını aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının kilitli olduğunu görünce itfaiye ve 112 ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri kadını merdivenle evin camından kurtardı. Yüzünde şişlikler oluşan 4 aylık hamile kadın 112 acil ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Diğer yandan, kadın doğum uzmanı tarafından muayene edilen Gizem Sezen'in bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kadının ifadesi doğrultusunda İlker Tokuyucu'yu yakalamak için çalışma başlattı.



BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Hamile sevgilisi Gizem Sezen'i döverek hastanelik eden İlker Tokuyucu'nun yıllar önce babasını öldürerek cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Mahallede yaşayanların ifadesine göre, Tokuyucu birlikte yaşadığı annesini sürekli dövdüğü öğrenildi.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem/İHA)